Bayern jetzt für Club-WM

München.Die Blockade-Allianz von Europas Top-Clubs gegen das Lieblingsprojekt von Fifa-Chef Gianni Infantino wird noch schneller brüchig als erwartet. Im Verteilungskampf um Geld und Einfluss bei der XXL-Club-WM äußerte sich Karl-Heinz Rummenigge positiv über den reformierten Wettbewerb und würde wohl doch gerne mit dem FC Bayern München dabei sein. Nur einen Tag nach dem Beschluss des Fifa-Councils zur Ausweitung der Vereins-Weltmeisterschaft für 2021 und dem angekündigten Widerstand der europäischen Fußball-Elite forderte Bayerns Vorstandschef eine Kommission des Weltverbandes mit Vertretern der Clubs, Ligen und Profis, um eine Lösung zu finden.

„Die bisherige Club-WM jedes Jahr im Dezember ist ein Nonsens-Wettbewerb. Ich verstehe die Fifa, dass dieser Wettbewerb jetzt reformiert werden soll“, sagte Rummenigge der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Da die Mehrzahl der Teilnehmer europäische Clubs sind, muss ein Konsens zwischen Fifa und Uefa gefunden werden. Nur so wird man Streitereien verhindern können.“ Zuvor hatte die französische Zeitung „L’Équipe“ berichtet, dass sich Real Madrid für eine Teilnahme ausgesprochen habe und dem Wettbewerb im Sommer 2021 „mit Vorfreude“ entgegensehe.

Start im Juni 2021

Noch bevor Infantino in Miami den Ausbau der Club-WM von sieben auf 24 Teilnehmer verkündete und sich selbst freudestrahlend als großer Sieger verkaufen wollte, hatte die Europäische Club-Vereinigung ECA eigentlich ihren Boykott angekündigt. Keiner der von ihr vertretenen 232 Vereine werde an der Premiere des reformierten Turniers teilnehmen, hieß es ultimativ. Ein Protestschreiben, das auch an Infantino ging, hatten die ECA-Vorstandsmitglieder unterzeichnet, darunter auch Michael Gerlinger als Vertreter des FC Bayern München und Real-Vizepräsident Pedro López Jiménez.

Die weitere Entwicklung zeigt nun, dass Maximalforderungen offenkundig wie so häufig im Weltfußball vor allem der Stärkung der eigenen Verhandlungsposition dienen.

Die Club-WM soll künftig alle vier Jahre ausgetragen werden. Erstmals soll der Wettbewerb vom 17. Juni bis 4. Juli 2021 stattfinden und den bislang als WM-Test stattfindenden Confederations Cup ersetzen. Gleich im Anschluss könnten der Afrika-Cup und der Gold-Cup in Nord- und Mittelamerika vom 5. bis 31. Juli gespielt werden. Damit würden diese Spieler ihren Clubs in der Saison-Vorbereitung fehlen. dpa

