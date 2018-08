Bayern lässt Rudy ziehen

Sebastian Rudy jubelte nur ein Jahr im Trikot des FC Bayern München. © dpa

München.Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy wird nach nur einem Jahr beim FC Bayern München ab sofort für den Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 auflaufen. Die Königsblauen verkündeten gestern Abend den Vollzug des Transfers, nachdem Rudy den Medizincheck erfolgreich absolviert hatte. Der 28-Jährige unterschrieb auf Schalke einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme soll einen Sockelbetrag von 16 Millionen Euro betragen.

„Ich bin überzeugt von dem Weg, den der Club einschlagen will und möchte gern Teil davon sein“, sagte Rudy. Sein neuer Trainer Domenico Tedesco freute sich über die Verstärkung im Mittelfeld: „Wir bekommen einen sehr spielintelligenten und technisch versierten Spieler in den Kader, der sein Können bereits international unter Beweis stellen konnte. Wir sind sicher: Mit seinen Qualitäten und Erfahrungen wird er unseren zum Teil sehr jungen Kader bereichern und kann uns direkt weiterhelfen.“ Zuvor hatte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge dem Nationalspieler bei einem Termin in der Münchner Allianz Arena bereits „alles Gute“ gewünscht: „Das war ein logischer Schritt von ihm, dem wir zugestimmt haben.“

Bessere Perspektiven

Rudy sieht für sich auf Schalke auch im Hinblick auf die deutsche Nationalmannschaft mehr Perspektiven, regelmäßig zu spielen. Im Münchner Mittelfeld gab es für ihn zu viel namhafte Konkurrenz. Rudy zählte zum Saisonstart gegen Hoffenheim nicht zum Bayern-Kader.

Der WM-Teilnehmer war vor einem Jahr ablösefrei aus Hoffenheim nach München gewechselt. Auch RB Leipzig war zeitweise an einer Verpflichtung interessiert. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018