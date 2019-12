Bayern-Sorgen trotz Rekords

München.Der FC Bayern hat zwar als erste deutsche Mannschaft jemals die Vorrunde der Champions League mit sechs Siegen aus sechs Spielen beendet, aus dem abschließenden 3:1-Erfolg gegen die Tottenham Hotspurs nehmen die Münchner allerdings eine große Sorge mit. Eine Sorge, die möglicherweise den weiteren Saisonverlauf beeinflussen könnte. In der 24. Minute knickte das Knie von Flügelstürmer Kingsley Coman nach außen weg, als der Franzose dem Ball hinterher sprintete. Der Franzose wurde lange behandelt, ehe er gestützt auf Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in die Katakomben ging.

Untersuchungen am Donnerstag sollen zeigen, wie schwerwiegend die Verletzung des 23-Jährigen ist. Coman hatte in den vergangenen Jahren immer wieder wegen Muskel- und Bänderschädigungen lange Zeit aussetzen müssen. Angesichts des Bangens um den Franzosen geriet der Sieg gegen die Londoner in den Hintergrund.

Die Partie war ohnehin eher für die Stimmung beim Rekordmeister wichtig. Schon vor dem Spiel gegen Tottenham standen die Bayern als Gruppensieger fest. Nachdem die Münchner aber ihre vergangenen beiden Ligaspiele gegen Gladbach und Schalke verloren hatten, war die anfängliche Euphorie verflogen, die Hansi Flick ausgelöst hatte. Der Nachfolger von Niko Kovac verzichtete allerdings darauf, im Sinne einer Stimmungsaufhellung sein Team in der A-Besetzung aufs Feld zu schicken. Für Robert Lewandowski bedeutete das ebenso einen Platz auf der Bank wie auch für Thomas Müller und Leon Goretzka.

Tottenhams Trainer Jose Mourinho verzichtete freiwillig auf seine besten Angreifer. Heung-Min Son nahm auf der Bank Platz, Top-Stürmer Harry Kane stand gar nicht erst im Kader. So entwickelte sich eine Partie von überschaubarer Intensität, in der die Münchner etwas mehr investierten und daher verdient gewannen. Ehe er ausgewechselt werden musste, erzielte Coman nach Vorarbeit von Serge Gnabry das 1:0. Den Ausgleich durch Ryan Sessegnon bereitete Boateng mit einer fehlgeleiteten Grätsche vor (20.). Der für Coman eingewechselte Thomas Müller staubte kurz vor der Halbzeit (45.) zum 2:1 ab, in der 64. Minute schließlich entschied Philippe Coutinho die Partie mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern frühzeitig.

Am Montag wird ausgelost, auf wen die Bayern im kommenden Jahr im Achtelfinale treffen – mindestens genauso wichtig für die Münchner wird jedoch sein, wie die Diagnose bei Coman ausfällt.

