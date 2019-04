Bayerns Kopfproblem

München.Niko Kovac weiß genau, wie man im Pokal gegen Heidenheim gewinnt. Beim Triumphzug zum Gewinn des Potts 2018 mit Eintracht Frankfurt besiegte der aktuelle Bayern-Coach den Zweitligisten im Achtelfinale auswärts mit 2:1. Leicht war’s nicht. Das größte Problem für Kovac beim Wiedersehen mit HDH-Trainer Frank Schmidt am Mittwoch (18.30 Uhr) in der Münchner Arena dürfte aber nicht der Außenseiter sein. Die größte Gefahr lauert eher in den Köpfen der Bayern-Stars. Denn in München dreht sich alles nur noch um das drei Tage später anstehende Duell um die Meisterschaft mit Dortmund.

„Ich kann das ausblenden!“, versicherte Kovac. Aber die Frage, die sich stellt, lautet: Gilt das auch für seine Spieler? Schon beim 1:1 gegen Freiburg, das den Serienmeister vor dem BVB-Duell die Tabellenführung kostete, war bei den Münchner Profis ein Einstellungsproblem festgestellt worden. „Wir erwarten jetzt alle eine Reaktion“, sagte Hasan Salihamidzic danach. Der Sportdirektor bezog diese Aussage explizit auf das BVB-Spiel. Aber Teil eins der Reaktion erwarten Kovac und die Bayern-Bosse gegen Heidenheim.

Ein klarer Pokalsieg soll ein „positives Gefühl“ geben für den Giganten-Kampf am Samstag, wie Kovac forderte: „Wir wollen beide Spiele gewinnen – und das ist auch möglich. Wir sind der FC Bayern! “

Schonen für den BVB wird Kovac am Mittwoch wohl Torwart Manuel Neuer (Wade) und den ebenfalls angeschlagenen Abwehrspieler David Alaba (muskuläre Probleme). dpa

