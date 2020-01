Bayrisches Selbstverständnis

München.Bei der Meisterfrage lachte Hansi Flick entspannt. Im spannendsten Titelkampf seit vielen Jahren will der FC Bayern beim Wiedersehen mit dem in München einst krachend gescheiterten Jürgen Klinsmann die Bundesliga-Aufholjagd starten. „Wir haben die Qualität, Meister zu werden. Bayern hat letztes Jahr gezeigt, dass man einen größeren Rückstand aufholen kann. Wir werden alles versuchen, dass wir das dieses Jahr auch wieder hinbekommen“, sagte ein selbstbewusster Flick vor dem Rückrundenstart am Sonntag (15.30 Uhr) in Berlin.

Für den zumindest bis zum Saisonende zum Chefcoach beförderten Flick geht es an den restlichen 17 Spieltagen aber nicht nur um die Meisterschale, sondern auch um die eigene Zukunft. „Es ist einfach ein geiler Verein. Man sieht, wie viel Power er hat. Deswegen arbeite ich gerne hier“, sagte der 54-Jährige.

Pünktlich zum Spiel bei der von Klinsmann trainierten Hertha ist Tormaschine Robert Lewandowski vier Wochen nach seiner Leistenoperation im Starensemble zurück. „Er ist nahe an 100 Prozent“, sagte Flick. Der Bayern-Trainer freute sich auch über die Rückkehr von Serge Gnabry „mit neuer Frisur“ nach Achillessehnenproblemen. Neuzugänge erwartet er bis zum Wochenende keine, ausschließen mochte er sie auch nicht. „Aber es gibt keine Ausrede. Wir haben einen Kader, der auch in Berlin bestehen kann“, sagte Flick. „Wir wollen dort den ersten Schritt machen.“ Lucas Hernández, Javi Martínez, Kingsley Coman und Niklas Süle fehlen.

Vier Punkte Rückstand

Der Serienmeister muss für seinen achten Titel am Stück vier Punkte auf Herbstchampion RB Leipzig gutmachen; vor dem Meisterstück vor einem Jahr lagen die Münchner zeitweise sechs Zähler hinter Dortmund. Die Wirren der Hinrunde mit dem Aus von Niko Kovac nach dem 1:5 bei Eintracht Frankfurt als Tiefpunkt haben die Bayern unter Flick längst hinter sich gelassen – sie sind wieder in Schlagdistanz auf die Spitze. „Das gibt Selbstvertrauen für die Rückrunde“, sagte Flick.

Für den Weltmeister-Assistenten von Joachim Löw beginnt mit dem Duell gegen den früheren Löw-Chef Klinsmann auch persönlich ein spannendes Jahr. Am Ende – so der Flick-Wunsch – soll neben der 30. Meisterschaft ein Vertrag als Cheftrainer stehen. „Es ist wichtig, dass der FC Bayern ganz in Ruhe entscheiden kann“, sagte er.

Als wegweisend stufen die Münchner ihr Startprogramm mit Hertha (A), Schalke (H) und Mainz (A) ein. „Wir müssen gleich da sein, wir sind unter Druck“, sagte Thomas Müller. Drei Siege sind vor dem frühen Topduell am 9. Februar gegen sächsischen Emporkömmling das Ziel. Ein nervenaufreibender Titelkampf ist programmiert. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020