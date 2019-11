Beförderung für „Brazzo“

München.Hasan Salihamidzic (Bild) soll zum Sportvorstand beim FC Bayern München befördert werden. Das gab das Gremium nach seiner letztmals vom scheidenden Vereinspräsidenten Uli Hoeneß geleiteten Sitzung am Montagabend bekannt. Demnach beabsichtige der Club, den Bosnier zum 1. Juli 2020 in den Vorstand zu bestellen.

Salihamidzic habe seit seiner Berufung im Sommer 2017 „hervorragende Arbeit geleistet“, teilte der Club mit. „Dies gilt nicht nur für den Profibereich, in dem er wesentlich für den sportlichen Erfolg der letzten Jahre mitverantwortlich ist, sondern auch für den Bereich der Jugend- und Nachwuchsförderung im Nachwuchsleistungszentrum.“

Der 42 Jahre alte Salihamidzic war nach seiner Zeit als aktiver Spieler Ende Juli 2017 als Sportdirektor an die Säbener Straße gekommen. Hoeneß hatte seinen früheren Spieler mit dem Spitznamen „Brazzo“ als Manager zurück nach München geholt und danach auch gefördert und gegen Skeptiker verteidigt. Erst am Sonntag rief der Vereinspatron bei einer TV-Talksendung an und empörte sich über den Umgang mit Salihamidzic. dpa

