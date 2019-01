Begehrte Revier-Fachkräfte

Dortmund.Der Nächste, bitte! Die Trainer von Borussia Dortmund bleiben Exportschlager und stehen vor allem in England hoch im Kurs. Nach Jürgen Klopp, David Wagner und Daniel Farke wechselt in Jan Siewert der bereits vierte Fußball-Lehrer des BVB binnen gut drei Jahren auf die Insel. Der 36-Jährige, der seit Sommer 2017 die Dortmunder U-23-Mannschaft in der Regionalliga West betreut hatte, tritt beim Premier-League-Schlusslicht Huddersfield Town die Nachfolge von Wagner an. „Seine Philosophie und seine Vorstellungen passen zu uns“, sagte Hudderfields Vorstandsvorsitzender Dean Hoyle.

Die hohe Wertschätzung für Trainer aus der Revierstadt kommt nicht von ungefähr. Schließlich steht der BVB im Mutterland des Fußballs für Leidenschaft, Modernität und gelungenes Talente-Scouting. Das korrespondiert mit den Ansprüchen und Zielsetzungen vieler heimischer Clubs. „Auch in der U 23 oder im Jugendbereich prägt es dich, wenn du für diesen Verein arbeitest. Du lernst unheimlich viele Facetten kennen und bekommst einen Einblick, wie es ist, auf allerhöchstem Niveau zu arbeiten“, sagte Farke den „Ruhr Nachrichten“ in Anspielung auf seine Zeit beim BVB, „dieser hohe Anspruch prägt dich als Trainer und bringt dich weiter voran.“

Vor allen Klopp trug zur hohen Wertschätzung für Fachkräfte aus Dortmund bei. Ähnlich wie zuvor den BVB erweckte er auch den FC Liverpool seit seinem Amtsantritt im Oktober 2015 zu neuem Leben, führte den Traditionsclub 2018 in das Champions-League-Finale und führt mit den Reds die Premier League an. Längst genießt Klopp in der Stadt am Mersey-River einen ähnlichen Kultstatus wie in Dortmund.

Klopp, Wagner, Farke erfolgreich

Auch die Bilanz seiner „Nachfolger“ mit schwarz-gelber Vergangenheit kann sich sehen lassen. Dem nur einen Monat später nach England gewechselten Wagner gelang mit dem Aufstieg des Provinzclubs Huddersfield Town (2017) in die Premier League ein Fußball-Wunder. Den Klassenverbleib in der folgenden Saison werteten viele Beobachter als noch größeres Kunststück. Dass sich beide Seiten nach zuletzt acht Niederlagen trennten, konnte dem guten Ruf von Wagner nur wenig anhaben.

Wie Ex-Waldhof-Profi Wagner nutzte auch Farke seine Zeit bei der Dortmunder U 23 zum Sprung in den englischen Profifußball. Seit seinem Wechsel im Sommer 2017 geht es mit dem Zweitligisten Norwich City aufwärts.

Nun versucht Siewert sein Glück. Anders als noch im Sommer, als er ein Angebot des Zweitligisten Queens Park Rangers ablehnte, er dem Ruf aus England diesmal nicht widerstehen. Dem Vernehmen nach kassiert der BVB eine Ablöse in Höhe von 300 000 Euro.

Nachfolger beim BVB wird der 38 Jahre alte Alen Terzic. Der Bruder des Dortmunder Co-Trainers Edin Terzic und bisherige Coach des Oberligisten FC Brünninghausen gilt als nächstes Talent. Sein Englisch soll ganz passabel sein. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019