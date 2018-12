Bei Schalke 04 kracht es in den Katakomben

Gelsenkirchen.Absturz in der Bundesliga, Verletzungssorgen und nun auch Reibereien in der Führungsetage: Beim FC Schalke 04 knirscht es gewaltig. Erstmals werden unterschiedliche Auffassungen zwischen Christian Heidel (Bild) und dem mächtigen Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies über die künftige Strategie sichtbar. Nach Medienberichten zu Überlegungen, ihm einen Kaderplaner oder externen Berater an die Seite zu stellen, sah sich der in die Kritik geratene Sportvorstand in Erklärungsnot. Das Thema ist offenbar so brisant, dass Schalke bat, nach dem 1:0-Sieg gegen Lokomotive Moskau in den Arena-Katakomben keine Kameras mitlaufen zu lassen. „Ich habe viele Bewerbungen bekommen“, sagte Heidel sichtlich brüskiert und süffisant. „Und die bekommen dann auch, wenn sie schriftlich erfolgen, eine Antwort: dass da kein Bedarf besteht. Punkt“, stellte der 55-Jährige klar. Damit ließ Heidel keinen Zweifel daran, dass er Hilfe beim Ein- und Verkauf von Spielern ablehnt und nicht nötig hat. Heidel kritisierte offen, dass derartige Gedankenspiele an die Öffentlichkeit gelangt seien. Dass ausgerechnet Tönnies die undichte Stelle war, war für Heidel mehr als unangenehm.

Daher habe er Tönnies vor dem Champions-League-Spiel darauf angesprochen. „Clemens hat mir klar gesagt: Er hat nur mal laut gedacht und dass die Entscheidung sowieso bei uns liegt. Das habe ich so zur Kenntnis genommen.“ Heidel verwies darauf, dass allein der Vorstand entscheide.

Auch wenn Schalke im DFB-Pokal und in der Champions League überwintert, wächst wegen der dürftigen Leistungen und fehlender Weiterentwicklung die Sorge vor einem weiteren Absturz im Kerngeschäft Bundesliga. Es gibt Zweifel: An Trainer Domenico Tedesco und an der Transferpolitik des Managers, der Spieler für über 140 Millionen Euro einkaufte. dpa (Bild: dpa)

