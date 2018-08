Beinharte Arbeit in der Idylle von Natz

Anzeige

Natz-Schabs.Überall Äpfel. Mehr als 900 000 Bäume sind in den Obstwiesen von Natz-Schabs gepflanzt. Und der 1. FC Nürnberg ist im Eisacktal in Südtirol mittendrin. Für Trainer Michael Köllner ist dieser Ort ein gutes Omen. Im vergangenen Sommer absolvierte er mit dem „Club“ in Natz bei Brixen ein Trainingslager – am Ende der Saison schafften die Franken die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Noch mal aufzusteigen funktioniert jetzt natürlich nicht. Dafür will sich der FCN in der deutschen Eliteklasse halten.

Mit dem Fahrrad geht es vom Hotel, das über einen privaten Natursee verfügt, zum rund zwei Kilometer entfernten Trainingsgelände. Zweimal täglich auf dem Rasen fordert Köllner seine Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison hinter Fortuna Düsseldorf direkt aufstieg. „Ich war letztes Jahr kein angenehmer Trainer für die Spieler, was die Trainingsarbeit betrifft“, sagt der „Club“-Coach und meint damit: In diesem Jahr bin ich es erst recht nicht.

An diesem schwülen Morgen hat die eine Hälfte der Spieler ein Geschirr mit Schultergurt anbekommen und zieht zur Verbesserung der Schnellkraft einen mit Gewicht belasteten Sprintschlitten hinter sich her.