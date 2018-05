Benefizspiel verlegt

Anzeige

Mannheim.Das „Game of Champions“ zwischen den Traditionsmannschaften von Deutschland und Brasilien muss verschoben werden. Das teilte die Stiftung „Stars 4 Kids – Fußballer helfen Kindern“ gestern mit. Die Benefizpartie hätte eigentlich am kommenden Donnerstag im Mannheimer Carl-Benz-Stadion steigen sollen.

Die Absage ist auf ein kurzfristiges Trainer-Engagement von Jorginho (Bild), Weltmeister von 1994 und Mitbegründer der Stiftung, zurückzuführen. „Ich habe am Mittwoch den Trainerposten von Ceará in der Serie A von Brasilien angenommen. Dieses Angebot konnte und durfte ich in Bezug auf meine Karriereplanung nicht ablehnen. Ich werde mit meinen Partnern und Veranstaltern in Mannheim sprechen und versuchen, ein neues Datum für dieses Spiel zu finden“, erklärte der frühere Bundesliga-Spieler (Bayern München, Bayer Leverkusen), der erst vor 14 Tagen mit seinem künftigen Co-Trainer Paulo Sergio in Mannheim die Werbetrommel gerührt hatte. Mit Thomas Häßler, Guido Buchwald, Carlos Dunga und Aldair waren große Namen angekündigt.

„Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden“, teilte der Veranstalter mit. Alle Käufer würden automatisch per E-Mail kontaktiert. cpa (Bild: PIX)