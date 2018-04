Bereit für das Revierderby

Anzeige

Erleichterung bei Stöger

Wie von schweren Lasten befreit spielte der BVB danach auf und kam durch den bereits siebten Saisontreffer von Neuzugang Michy Batshuayi (48.) sowie Maximilian Philipp (59.) zu einem am Ende verdienten Sieg. Die positive Reaktion seiner Mannschaft, mit der sie den Abstand zum Tabellenzweiten FC Schalke auf einen Punkt verkürzte, sorgte bei BVB-Trainer Peter Stöger für große Erleichterung: „Man hat gesehen, dass es nicht ganz einfach war, nach dem Spiel in München mit der Situation umzugehen.“

Doch im Team des Siegers gab es auch Verlierer. So schmorte der in München schwache Mario Götze über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank. Stattdessen wechselte Stöger in der Schlussphase Jungprofis wie den erst 18 Jahre alten Jadon Sancho und den noch ein Jahr jüngeren Sergio Gomez ein. Das dürfte die Chance von Götze auf einen Platz im deutschen WM-Kader kaum verbessert haben.

Erstmals in seiner seit Ende Januar währenden Amtszeit als neuer VfB-Coach ging Tayfun Korkut leer aus. Nach zuvor acht Spielen ohne Niederlage zog sein Team den Kürzeren. Angesichts der starken Vorstellung in der ersten Hälfte konnte der Wolf-Nachfolger das fehlende Erfolgserlebnis halbwegs verschmerzen. „Was wir mitnehmen, dass wir diese Niederlage nicht überbewerten, genau wie wir die Siege vorher nicht überbewertet haben“, sagte er: „Ich weiß, was die Mannschaft heute geleistet hat.“ dpa

