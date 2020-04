Besessener Eigenbrötler

Paris/Frankfurt.Kurz vor Anpfiff schaltet Thomas Tuchel in der Kabine das Licht aus, von der Leinwand spricht nur noch Al Pacino. Vier Minuten und 20 Sekunden lang peitscht der Hollywoodstar als Footballtrainer Tony D’Amato in „An jedem verdammten Sonntag“ sein Team ein. Mit Sätzen wie „Entweder bestehen wir jetzt als ein Team, oder wir werden untergehen als Einzelgänger“ gehen die Fußballer von Mainz 05 auf den Platz – und hauen den FC Bayern weg. Es ist eine schöne Szene aus der Biografie über den meist unnahbaren Trainer Tuchel, die am Freitag erscheint.

Eine Spurensuche bei Tuchel verläuft inzwischen immer öfter im Sande. Zu seinen Mainzer Zeiten (2008 - 2014) erklärte der heutige Trainer von Paris Saint-Germain Journalisten noch jede Woche ausführlich „seinen Fußball“. Leidenschaftlich, ja besessen, oft missionarisch. Bei Borussia Dortmund (2015 - 2017) dann gerieten Einzel-Interviews zur Rarität. Seit der 46-Jährige bei PSG auf der Bank sitzt, äußert er sich praktisch nur noch in Pressekonferenzen. Der Mann, ohnehin schon eine Reizfigur, gerät allmählich zum Mysterium.

Auch Tobias Schächter und Daniel Meuren ist es nicht gelungen, für ihr 192-Seiten-Werk den Taktiktüftler selbst zu befragen. „Tuchel wird in vielen Facetten ein Rätsel für seine Beobachter, weil er sich umso mehr aus der Öffentlichkeit zurückzieht, je prominenter seine Arbeitsplätze und er selbst werden“, sagen sie. „Zudem hinterlässt er an jedem Ort seines Wirkens auch zwiespältige und negative Gefühle bei denen, mit denen er zusammengearbeitet hat.“

So zeichnen die Sportredakteure, schon in Mainz Chronisten Tuchels, seinen Weg akribisch nach – mit Aussagen zahlreicher Wegbegleiter wie Julian Nagelsmann, Roman Weidenfeller oder seines Entdeckers Hansi Kleitsch. Es ist – trotz Tuchels faszinierenden Talents und beharrlichen Erfolgstrebens – keine Smart-Story wie so oft in Sportler-Biografien. „In Mainz entwickelt er bereits jene Charakterzüge in seiner Mannschaftsführung, die vor allem in Dortmund zu Problemen führen werden: Tuchel wird ungeduldig, bisweilen cholerisch, er ist unnachgiebig und nachtragend“, heißt es.

Zerwürfnis mit BVB-Chefs

Tuchel spaltet. Ein Eigenbrötler, der anerkannt, aber nicht geliebt wird. Der Mainzer Ex-Keeper Heinz Müller bezeichnete ihn mal als „Diktator“. Aber alle sind sich einig: Tuchel ist ein unfassbar guter Trainer. „Wir haben manche Dinge 100-mal durchgespielt, und es war jedem klar, wer wo zu stehen oder wie zu laufen hat. Die restlichen zehn Prozent waren Details, die uns geholfen haben, die Schwächen des Gegners auszunutzen“, erklärt FSV- Abwehrspieler Niko Bungert.

Aber es tritt auch der liebenswerte Tuchel zu Tage. Der mit Spielern feiert und in Sabbatjahren nach seinem Engagement in Mainz und in Dortmund seinen Horizont erweitert. Und über den der Mainzer Ex-Manager Christian Heidel sagt: „Thomas trägt tief in sich bei allem Selbstbewusstsein, das manchmal gar arrogant wirkt, eine große Bescheidenheit, bei aller Impulsivität auch eine demütige, respektvolle Haltung.“

Nagelsmann ist nach Tuchel und Jürgen Klopp das größte deutsche Versprechen auf dem Trainermarkt. Er arbeitete Tuchel 2008 beim FC Augsburg II zu. „Nachdem ich ein paar Mal die Gegner gescoutet hatte, sagte Thomas zu mir, ich solle doch Trainer werden, wenn ich nicht mehr spielen könne. Er glaube, dass ich talentiert sei dafür durch die Art und Weise, wie ich ticke und wie ich spreche“, erzählt er. „Ich hatte nie im Sinn, Trainer zu werden. Und ja, man kann schon sagen: Thomas hat mich konkret darauf gebracht.“ Tuchel sei eben ein Trainertyp, der „supergut ankommt oder gar nicht“.

Das Kapitel über Tuchels Zeit in Dortmund ist überschrieben mit „Aufprall auf die Gelbe Wand“. „Sportlich gesehen ist Tuchel unantastbar. Sein Training war ausgezeichnet, er hatte stets Visionen. Nur zwischenmenschlich hat es an manchen Stellen nicht gepasst“, sagt der ehemalige Torhüter Weidenfeller. In Erinnerung bleiben das 1:5 in München, das 3:4 in Liverpool, ein Pokalsieg – und der Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus 2017 und die Zerwürfnisse mit der Chefetage.

Seit Tuchel 2018 in Paris anheuerte, ist er für den deutschen Fußball noch weiter entrückt. Der Krumbacher entzieht sich dem Hype mittlerweile in einer Perfektion, die seiner Arbeit ähnelt. „Guardiola macht eine Pressekonferenz vor dem Spiel und eine nach dem Spiel. Sonst nichts“, sagte er mal.

