Besser als erwartet

Stuttgart.Nach fünf Spielen über 90 Minuten und zwei Toren ist Holger Badstuber bereit für ein Gespräch. Die Saison beim VfB Stuttgart läuft für ihn persönlich viel besser, als die meisten Beobachter erwartet hatten – denn noch nach dem ersten Spieltag war der 30 Jahre alte Innenverteidiger in der Wahrnehmung vieler Fans und Journalisten beim Topfavoriten der 2. Fußball-Bundesliga nur Innenverteidiger Nummer vier und weit weg von einem Stammplatz.

Dann aber verletzte sich Marcin Kaminski schwer am Knie, war der junge Neuzugang Maxime Awoudja gesperrt und Badstuber neben Kapitän Marc Oliver Kempf plötzlich die einzige Option. Diese Chance hat er genutzt und keine Minute mehr verpasst. „Jetzt bin ich in einer Phase, wo ich mich wohlfühle und jetzt gehe ich den nächsten Schritt an. Wer weiß, was noch kommt“, sagt Badstuber nun vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth am Samstag (13 Uhr/Sky), bei dem er sich berechtigte Hoffnungen auf einen weiteren Startelfeinsatz machen darf.

Die Leistungen zuletzt geben Trainer Tim Walter jedenfalls keinen Grund zu einem Wechsel, auch wenn es in Zugang Nathaniel Phillips vom FC Liverpool eine Alternative gäbe. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019