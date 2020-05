Bestätigt: DFB will ab 30. Mai spielen

Mohamed Gouaida (l.) und Carlo Sickinger sollen wieder spielen. © dpa

Frankfurt.Der Deutsche Fußball-Bund plant den Neustart der 3. Liga am 30. Mai. Dieses Datum nannte Generalsekretär Friedrich Curtius am Dienstag. Entscheidend dafür sei aber die Zustimmung der politischen Entscheidungsträger. „Die Saison sollte auf dem Rasen entschieden werden und nicht am grünen Tisch“, bekräftigte DFB-Präsident Fritz Keller.

„Wir haben ein klares Meinungsbild: Die Mehrheit der Clubs will weiterspielen.“ Dies hätten neun Vereine gerade noch einmal in einer gemeinsamen Mitteilung an den DFB bekräftigt. Sie fordern darin die unverzügliche zeitgenaue Ansetzung der ausstehenden Spiele.

Der DFB war in der vergangenen Woche von seinem ursprünglichen Plan, den Spielbetrieb am 26. Mai aufzunehmen, abgerückt.

