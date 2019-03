Bestnoten für Amade

Sandhausen.Der Ausflug in die fußballerische Nachbarschaft hat sich für Alfons Amade gelohnt: Mit der deutschen U-20-Nationalmannschaft gewann der Rechtsverteidiger der TSG 1899 Hoffenheim am Freitagabend mit 1:0 gegen die Talentschmiede Portugals. Amade spielte bei dem Test durch und trug mit schnellen Tempoläufen, Ballsicherheit und gutem Überblick dazu bei, dass der DFB-Nachwuchs den amtierenden Europameister der Aktiven und der U 19 in die Schranken wies. „Das war ein guter Gegner, aber wir hatten uns einen Plan überlegt und haben den ordentlich umgesetzt“, fand der 19-Jährige. In sehenswerter Manier schoss Denis Burnic (Dresden) das Tor des Abends (21.). „Das war konsequent, überzeugend und mitreißend“, lobte Trainer Thomas Nörenberg, der die U 20 interimsweise betreut.

Für Amade, der in dieser Saison bisher acht Minuten für die Bundesliga-Mannschaft der TSG auf dem Feld stand und aus Mannheim stammt, durfte mit dem Verlauf des Spiels zufrieden sein, bestätigte auch sein Übungsleiter: „Er hat super gespielt und seine Aufgaben erfüllt. Natürlich war auch der eine oder andere Stellungsfehler dabei, aber das verzeihen wir den Jungs. Sie sind ja noch jung.“ Die in der Offensive blassen Portugiesen ermöglichten es Amade, dass er sich immer wieder in die Anfgriffsszenen der DFB-Elf einschalten konnte. „Der Trainer fordert von uns, dass wir uns zeigen und ich denke, dass wir das gut gemacht haben.“

David Otto will mehr

Die stärker eingeschätzten Iberer, bei denen unter anderem 22-Millionen-Mann Diogo Dalot von Manchester United auflief, enttäuschten nicht nur Sandhausens Trainer Uwe Koschinat: „Sie können mehr, vielleicht haben sie den Test zu sehr als Freundschaftsspiel angesehen.“ Koschinat war nur eines von vielen bekannten SVS-Gesichtern, die den Weg ins Stadion gefunden hatten: Auch die Profis Tim Kister und Fabian Schleusener sowie Waldhof-Sportdirektor Jochen Kientz schauten sich den Nachwuchs an.

Kaum Möglichkeiten, sich zu präsentieren, hatte dagegen David Otto, der zweite Hoffenheimer im deutschen Aufgebot. Der Stürmer wurde erst kurz vor Spielende für Torschütze Burnic eingewechselt (88.). Am morgigen Dienstag pocht der 20-Jährige darauf, beim Test in Krakau gegen Polen mehr Pluspunkte sammeln zu können: „Ich hoffe, ich darf von Beginn an ran und kann ein gutes Spiel machen.“ mjw

