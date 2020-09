Bibliser Reserve muss schon liefern

Biblis.Zwei Niederlagen und eine Spielabsage sind nicht gerade das, was man sich unter einem guten Saisonstart vorstellt. Vor dem vierten Spieltag in der Fußball-C-Liga steht der FV Biblis II deshalb schon unter Zugzwang. Am Sonntag (13 Uhr) kommt die dritte Mannschaft des SV Unter-Flockenbach ins Pfaffenau-Stadion. Die 1b-Elf von Eintracht Bürstadt hat ebenfalls ein Heimspiel. Sie trifft auf den SV Schwanheim.

FV Biblis II – Unter-Flockenbach III

Bereits vor dem Rundenauftakt hatte Roman Link, der Spielertrainer des FV Biblis, Unter-Flockenbachs dritte Mannschaft in höchsten Tönen gelobt. „Sie haben eine junge Truppe mit viel Potenzial. In der Vorbereitung haben sie sehr gute Ergebnisse eingefahren und jetzt sind sie auch sehr gut gestartet“, stellt sich der 32-Jährige daher „auf einen harten Gegner“ ein. In der Tat: Nach einer 2:3-Niederlage bei Hammelbach/Scharbach fiedelte der Aufsteiger aus dem Odenwald die SG Gronau (5:1) und die FSG Bensheim (6:1) vom Platz.

Die Bibliser A-Liga-Reserve verlor dagegen in Gadernheim (1:4) und gegen Schwanheim (3:5). Das Gastspiel in Hammelbach mussten die Bibliser hingegen absagen, da nur neun Mann zur Verfügung standen. „Die Lage ist jetzt nicht unbedingt besser, weil auch unsere erste Mannschaft Probleme hat. Aber wir kriegen diesmal elf Mann zusammen“, meint Link, der mit einem Zähler schon zufrieden wäre: „Wir wissen, dass wir so langsam Punkte holen müssen.“

Et. Bürstadt II – Schwanheim

Nach drei Auswärtsspielen darf die Eintracht-Reserve erstmals zu Hause ran. Das Heimrecht vor dem zweiten Spieltag (0:5 bei Olympia Lorsch II) hatte die Elf von Trainer Attila Jambor im Rahmen des Bürstädter Gruppenliga-Derbys getauscht. „Wir freuen uns, dass wir endlich ein Heimspiel haben und werden natürlich alles dafür geben, dass wir den ersten Dreier einfahren“, erklärt Jambor.

Mit dem „alles geben“ war es bei Bürstadt II bisher so eine Sache. Nur einen Punkt hat der Aufstiegsmitfavorit auf dem Konto. Vor allem die Klatsche in Lorsch erzürnte Jambor. „Wir müssen an dem anknüpfen, was wir beim 2:2 in Gadernheim gezeigt haben“, hofft Jambor, dass sich seine Elf gegen Aufsteiger Schwanheim (drei Punkte, 9:9 Tore) wieder diszipliniert präsentiert.

Und auf eine bessere Verwertung der Gelegenheiten: „Chancen haben wir in allen Spielen herausgespielt. Wir müssen sie nur auch nutzen und das Buch zumachen.“ Marco Keim meldet sich zurück, die Innenverteidiger Marc Weis und Thomas Weiß sind angeschlagen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.09.2020