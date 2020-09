Bibliser sind Platz eins los

Biblis.Nach der ersten Saisonniederlage muss der FV Biblis den Platz an der Sonne bereits wieder abgeben. Mit 3:4 (2:2) verlor die Truppe um Spielertrainer Torsten Schnitzer das Gipfeltreffen in der Kreisliga A gegen den SV Lörzenbach und muss die Tabellenführung an die Odenwälder abtreten. Der FVB fällt dagegen auf den fünften Rang zurück.

„Wir haben uns in diesem Spiel zu viele Fehler geleistet. Drei der vier Gegentore haben wir uns quasi selbst eingeschenkt. Als Trainer bin ich über diese Niederlage aber gar nicht unglücklich. Dadurch haben wir gemerkt, dass wir immer konzentriert über die gesamten 90 Minuten sein müssen. Gegen Lörzenbach haben wir das nicht geschafft. Diese Saison ist eben kein Selbstläufer“, sagte Schnitzer nach dem Abpfiff.

Lörzenbach ging in der 17. Minute in Führung, danach glich Denny Osswald zum 1:1 aus (32.). Markus Gölz hatte den Ausgleich vorbereitet, als er über die Außenbahn vorpreschte und auf Osswald querlegte. Anschließend ging der FVB sogar in Führung. Schnitzer: „Das war identisch zum 1:1. Wieder geht Gölz außen durch, passt auf Osswald und der vollendet.“ Kurz vor der Halbzeitpause glich der SVL jedoch aus. Nach einem Freistoß an die Latte reagierte Lörzenbachs Stürmer schneller als die Abwehr der Gurkenstädter – 2:2 (43.).

In der zweiten Halbzeit gingen zunächst die Gäste nach einem „katastrophalen Abwehrfehler“ (Schnitzer) in Führung (50.), doch nach einem Pass aus dem Mittelfeld sorgte Markus Gölz für das 3:3 (62.). Den Lörzenbachern gelang wenig später aber der Siegtreffer, als der Schiedsrichter nach einer eigentlich sauberen Grätsche von Luca Jöst überraschend auf Strafstoß entschied. Den Elfmeter verwandelte der SVL sicher (72.). rago

