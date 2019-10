Bierhoffs Vorstoß löst Kritik aus

Oliver Bierhoff macht sich Gedanken über die Nachwuchsförderung. © dpa

Frankfurt.Oliver Bierhoff stößt mit seine Idee, die 3. Liga zwei- oder gar dreigleisig zu machen, in der betroffenen Spielklasse auf große Skepsis. „Primäres Ziel der Clubs ist der sportliche Erfolg. Es ist sicherlich nicht das Ziel, alleine den Ausbildungszweck zu suchen“, sagte Tom Eilers bei einer Presserunde des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch. Der Vorsitzende des neu gegründeten Ausschusses der Spielklasse und Lizenzspiel-Chef beim SV Darmstadt 98 fügte an: „Ob wir hier die Weltmeister ausbilden, wird sich zeigen.“

Auch der Sportchef von Aufsteiger SV Waldhof hält nichts von einer Aufsplitterung der untersten deutschen Profiklasse. „Die 3. Liga ist eine tolle Liga“, sagte Jochen Kientz dem SWR. Der Ketscher ist der Meinung, dass die „zahlreichen Traditionsclubs wie 1860 München, Hansa Rostock, Magdeburg, Uerdingen, Ingolstadt und Waldhof Mannheim die 3. Liga zu einer qualitativ hochwertigen Spielklasse“ machen. Würde es nun mehr Mannschaften in der dritthöchsten Liga Deutschlands geben, so bestünde laut Kientz die Gefahr, dass die Qualität ein bisschen nach unten gehe. Das würde zwar den jüngeren Spielern entgegen kommen und „deren Einstieg erleichtern“. Dennoch ist sich Kientz sicher: „Der richtige Weg ist es, wenn junge Spieler über die Regionalliga gehen.“ Diese sei auch eine „ordentliche Liga“, in der die Spieler „jede Woche auf dem Platz stehen und Erfahrungen sammeln können“.

Schwierige wirtschaftliche Liga

Auf der Suche nach neuen Wegen in der Nachwuchsförderung hatte DFB-Direktor Bierhoff die Wiedereinführung der zweigleisigen 3. Fußball-Liga ins Spiel gebracht. „Das könnte eine Möglichkeit sein, jüngeren Spielern mehr Spielmöglichkeiten zu geben. Aktuell fehlt die Auswahl an jungen deutschen Spielern, wie es zum Beispiel vor zehn Jahren der Fall war“, sagte er im „Kicker“. Die 3. Liga in der aktuellen Form war zur Saison 2008/2009 eingeführt worden.

Bierhoff wurde für die erste Ausschusssitzung der 3. Liga im November eingeladen, um seine Argumente vorzubringen. Für Mario Kallnik, Geschäftsführer des 1. FC Magdeburg, ist die 3. Liga „ein funktionierendes Modell“. Eilers betonte: Das klare Ziel, mehr Erlöse zu generieren, könne nur in einer eingleisigen Liga erreicht werden. Die wirtschaftliche Situation vieler Clubs ist weiter schwierig - auch weil sie durchschnittlich 1,28 Millionen Euro jährlich aus der TV-Vermarktung erhalten und damit über zehn Millionen Euro weniger als in der 2. Liga. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019