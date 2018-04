Bilanz wie ein Absteiger

Anzeige

Hamburg.Christian Streich kommt der Verzweiflung im Moment ganz oft sehr nah. Sein größtes Ärgernis scheint dabei nicht mal die Negativserie seines SC Freiburg zu sein, sondern: Die Schiedsrichter. Auch nach dem 0:1 beim Hamburger SV haderte der Trainer mit der Ungerechtigkeit der Fußball-Welt. „Es ist fast jede Woche das Gleiche“, ärgerte sich der 52-Jährige nach der fünften Niederlage nacheinander. Diesmal meinte er die Gelb-Rote Karte für Abwehrspieler Caglar Söyüncü. Einige Tage zuvor war es der Videobeweis-Elfmeter beim 0:2 in Mainz. Und davor der kuriose Platzverweis für Nils Petersen beim 0:2 auf Schalke.

„Aber ich bin daran gewöhnt. Ich gewöhne mich daran Woche für Woche, weil ich nichts anderes machen kann. Das einzige, was man machen kann, ist ruhig zu bleiben“, sagte Streich. Das fällt dem impulsiven Coach aber ganz besonders schwer. Und auch bei einigen seiner Spieler liegen die Nerven blank. Aus Frust über die Niederlage sollen sie ihre Kabinentür im Volksparkstadion demoliert haben. „Das wurde bereits unter den Vereinen geregelt. Wir übernehmen die Rechnung. Sowas sollte nicht passieren“, bestätigte SC-Sporvorstand Jochen Saier.

Fünf Niederlagen am Stück

Die aktuelle Bilanz des Sport-Clubs liest sich wie die eines Absteigers. Seit acht Spielen ist Freiburg ohne Sieg, fünf Niederlagen am Stück, davon vier Mal in Serie ohne eigenes Tor. Hoffnung dürfte dem Sport-Club lediglich das vergleichsweise leichte Restprogramm machen. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) kommt der Tabellenletzte 1. FC Köln ins Schwarzwald-Stadion. Danach geht es nach Mönchengladbach, und am letzten Spieltag wartet ein weiteres Heimspiel gegen Augsburg. „Wenn wir unsere Heimspiele gewinnen, bin ich zuversichtlich, direkt in der Liga zu bleiben“, sagte Mittelfeldspieler Mike Frantz. Angesichts der zuletzt dürftigen Auftritte wird sich aber nicht nur Streich fragen, wie das gelingen soll. dpa