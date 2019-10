Bittere Pille für Bayer

Madrid.Nach der bitteren wie unnötigen Niederlage bei Atlético Madrid blieben Bayer Leverkusen nur noch Durchhalteparolen. Trotz der besten Saisonleistung in der Königsklasse ist der Fußball-Bundesligist schon nach der Hälfte der Gruppenphase in der Champions League so gut wie ausgeschieden. Die Werkself verlor auch das dritte Vorrundenspiel beim spanischen Spitzenclub mit 0:1 (0:0) und hat damit nach den vorherigen Niederlagen gegen Lok Moskau (1:2) und bei Juventus Turin (0:3) weiterhin keinen Punkt auf dem Konto.

„So lange es mathematisch nicht weg ist, kann man noch kämpfen, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich extrem gering“, sagte Bayers Club-Chef Fernando Carro. Atlético, das in zwei Wochen zum Rückspiel in Leverkusen antritt, hat schon sieben Zähler gesammelt. Den Siegtreffer für den wieder einmal cleveren Finalisten von 2014 und 2016 erzielte am Dienstagabend der nur acht Minuten zuvor eingewechselte Alvaro Morata in der 78. Minute.

„Heute haben wir über 90 Minuten ein giftiges Team auf dem Platz gehabt. ist mit einer Chance da, und wir verlieren das Spiel“, sagte Stürmer Kevin bei . „Wir haben gut verteidigt. Vielleicht waren wir zu schlampig. Trotzdem haben wir gekämpft bis zum Schluss.“ AtléticoVollandDAZNdpa

