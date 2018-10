Blaues Auge für ideenlose Bayern

Rödinghausens Kelvin Lunga (l.) schirmt den Ball gegen Leon Goretzka ab. © dpa

Osnabrück.Rekordsieger Bayern München hat ohne jeden Glanz das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Vorjahresfinalist gewann gestern Abend in Osnabrück gegen den Fußball-Regionalligisten SV Rödinghausen mit 2:1 (2:0) und holte sich mit dem vierten Pflichtspielsieg in Serie weiteres Selbstvertrauen für den Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund am 10. November. Spielerisch müssen sich die Münchner aber deutlich steigern.

Vor 16 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke, in das der Viertligist ausgewichen war, erzielten Sandro Wagner (8. Minute) und Thomas Müller (13./Foulelfmeter) die Treffer für die Bayern. Renato Sanches scheiterte mit einem Strafstoß an der Latte (23.), Linus Meyer sorgte noch einmal für etwas Spannung (50.). „Wir wissen selbst, dass das nicht das ist, was wir zeigen wollen“, sagte Müller. „Wir sind weitergekommen, das Wie hat jeder gesehen. Darüber muss sich jeder Spieler Gedanken machen.“

Maaßen platzt vor Stolz

Die Münchner dominierten die Partie, mussten nach einer schwächeren zweiten Halbzeit aber noch um den Sieg bangen. Rödinghausen blieb trotz großen Kampfes insgesamt zu harmlos für eine Überraschung. „Wir sind sehr, sehr stolz, so eine Leistung gezeigt zu haben. Gerade wenn man so früh 0:2 hinten liegt“, sagte Trainer Enrico Maaßen. „Die Jungs haben sich nicht aufgegeben, wir haben um das Ergebnis gekämpft.“

Bayern-Coach Niko Kovac musste auf mehrere Stammspieler verzichten und wechselte auch sonst kräftig durch. Torjäger Robert Lewandowski und Joshua Kimmich saßen zunächst auf der Bank, Wagner und Sanches standen in der Startelf. Die neuformierte Elf startete konzentriert, bestimmte die Partie, baute aber immer mehr ab. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018