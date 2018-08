Blendende Stimmung beim VfB

Anzeige

Stuttgart.Acht Testspiele, keine Niederlage: Viel besser hätte die Saisonvorbereitung des VfB Stuttgart zumindest von den Ergebnissen her nicht laufen können. Nach dem abschließenden 1:0 gegen den spanischen Fußball-Erstligisten Real Sociedad blickte Trainer Tayfun Korkut dem Pflichtspielstart in einer Woche optimistisch entgegen. Aber in die grundsätzliche Zufriedenheit des 44-Jährigen mischte sich auch eine kleine Warnung. „Der Wind kann sich schnell drehen“, sagte Korkut nach dem Erfolg gegen die Gäste aus San Sebastian. Aber: „Wir gehen mit einem guten Gefühl raus.“

Tatsächlich scheint es derzeit keinen großen Anlass zur Sorge zu geben. Eine knappe Woche bleibt den Schwaben nun noch, dann treten sie am nächsten Samstag (20.45 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Hansa Rostock an. Am 26. August steht dann das erste Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 an. Ein „mega-schweres Auftaktprogramm“ sei das, findet Sportvorstand Michael Reschke. Nach dem Spiel in Mainz kommt schon Rekordmeister FC Bayern München nach Stuttgart. Reschke und Korkut wissen, dass ein verpatzter Start die aktuell blendende Stimmung im Schwabenland ganz schnell wieder ändern könnte.

Dabei steht dem Club ein derart starker Kader zur Verfügung, wie es ihn in Cannstatt schon lange nicht mehr gab. Schon zum Start in die Vorbereitung hatte Korkut dank Reschkes Vorarbeit seine Neuzugänge Gonzalo Castro, Daniel Didavi, Pablo Maffeo, Marc Oliver Kempf, Borna Sosa und David Kopacz beisammen. Nicolas Gonzalez kam nur wenige Tage später dazu. Castro, Didavi und Maffeo dürften gleich beim Start gesetzt sein.