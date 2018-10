Bolt zum FC Valetta?

Usain Bolt, hier im Trikot der Central Coast Mariners, beim Torjubel. © dpa

Gosford.Nach seinem Doppelpack bei seinem Startelf-Debüt bei für seine australische Mannschaft Central Coast Mariners darf Sprint-Weltrekordler Usain Bolt nun auf ein Fußball-Engagement in Europa hoffen. Ghasston Slimen, der Geschäftsführer des maltesischen Meisters FC Valetta, bestätigte dem US-TV-Sender ESPN, dass man hoffe, den achtmaligen Sprint-Olympiasieger noch vor dem Malteser Supercup am 13. Dezember gegen den FC Balzan verpflichten zu können. „Ein Champion ist immer willkommen, und bei Valletta FC glauben wir, dass nichts unmöglich ist“, erklärte Slimen.

Bolts Berater Tony Rallis, hatte sich zuvor schon geäußert: „Es gibt einen Club in Europa, der Bolt einen Zweijahresvertrag angeboten hat. Sie wurden von neuen Besitzern übernommen, die den Anspruch haben, Champions League zu spielen.“

Erste Tore geschossen

In seiner zweiten Karriere als Fußballer hatte Bolt am Freitag seine ersten Tore erzielt. Der 32 Jahre alte Jamaikaner traf in einem Wohltätigkeitsspiel gegen Macarthur South West United in Sydney gleich zweimal. „Das war ein tolles Gefühl“, sagte Bolt. Der FC Valletta, der 24 Mal den Titel auf der Mittelmeerinsel holte, war erst im September von einer Sponsorengruppe aus Abu Dhabi übernommen worden. Die neuen Investoren setzen sich zum Ziel, den Club in die Spitze des europäischen Fußballs zu führen. dpa

Mittwoch, 17.10.2018