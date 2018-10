Borussen zittern sich weiter

Dortmund.Viel riskiert, lange gebibbert – Borussia Dortmund hat nur mit großer Mühe das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der durch umfangreiche Rotation geschwächte Revierclub schlug im Duell der bisher Unbesiegten den Zweitligisten Union Berlin erst nach Verlängerung mit 3:2 (2:2, 1:0). Dank der Treffer von Christian Pulisic (40. Minute), Maximilian Philipp (73.) und Marco Reus (120./Foulelfmeter) gewann der Bundesliga-Spitzenreiter am Mittwoch vor 72 732 Zuschauern auch ohne großen Glanz. Dagegen mussten die Gäste trotz des zweimaligen Ausgleichs durch Sebastian Polter (63./88.) die erste Saisonniederlage hinnehmen. In der hektischen Schlussphase sah Abwehrspieler Marvin Friedrich die Gelb-Rote Karte.

„Druck habe ich beim Elfmeter nicht verspürt“, sagte Matchwinner Reus mit Bezug auf seinen Siegtreffer in letzter Minute. Dass die Borussia auch schon in der ersten Runde bei Greuther Fürth ähnlich spät getroffen hatte, kommentierte der Nationalspieler mit einem Lächeln: „Solche Spiele hast du in einer Saison immer mal. Wichtig ist, dass du sie auch gewinnst.“

Angesichts der anhaltenden Terminhatz entschied sich BVB-Coach Lucien Favre zu einer umfangreichen Rotation und beorderte im Vergleich zum 2:2 vier Tage zuvor gegen Hertha BSC gleich sieben neue Profis in das Team. Dieser XXL-Umbau ging nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Vom schnellen Angriffsfußball der vergangenen Wochen war zu Beginn wenig zu sehen.

Trotz bis dahin dürftiger Vorstellung gelang dem BVB das 1:0: Nach sehenswerter Flanke von Mahmoud Dahoud und einem Kopfball von Shinji Kagawa war Pulisic zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Reus verwandelt sicher

Zu Beginn der 2. Halbzeit erhöhte der BVB die Gangart, verpasste aber bei einem Schuss des für den verletzten Abdou Diallo eingewechselten Raphael Guerreiro (52.) das mögliche 2:0. Das sollte sich elf Minuten später rächen: Der kurz zuvor eingewechselte Polter brachte sein Team mit dem Ausgleich zurück ins Spiel. Doch die Freude der Berliner währte nur kurze Zeit. Mit einem strammen Schuss nach Zuspiel von Pulisic sorgte Philipp für die neuerliche Führung des Favoriten, aber noch nicht für den Sieg. Denn Polter rettete sein Team mit einem Kopfball zwei Minuten vor dem vermeintlichen Ende in die Verlängerung.

Mit der Einwechslung der Leistungsträger Reus (79.), Axel Witsel (86.) und Jadon Sancho (90.) versuchte Favre, das drohende Unheil abzuwenden. Mit Erfolg: Nach Foul von Friedrich an Pulisic entschied der Schiedsrichter Guido Winkmann auf Elfmeter, den Reus sicher verwandelte. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.11.2018