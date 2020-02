Boysen hilft bei Großaspach aus

Aspach.Zwei Wochen nach der ungewöhnlichen Trainer-Trennung hat die stark abstiegsbedrohte SG Sonnenhof Großaspach einen Nachfolger gefunden. Hans-Jürgen Boysen (62) wird bis zum Saisonende den Posten des Chefcoaches übernehmen. Das teilte der Fußball-Drittligist am Mittwoch mit. Mitte Februar hatte sich Großaspach nach nur drei Spielen von seinem Trainergespann Mike Sadlo und Heiner Backhaus getrennt. „Hans-Jürgen wohnt in Aspach, kennt die SG und die Mannschaft sehr gut und bringt neben seiner Fachkenntnis auch sehr viel Erfahrung mit“, sagt Michael Ferber. Das Vorstandsmitglied versteht das Engagement des gebürtigen Mannheimes „vor allem als Freundschaftsdienst“ und bedankt sich bei Boysen „für seine Bereitschaft, uns als Cheftrainer in dieser sportlich schwierigen Situation zu unterstützen“. dpa

