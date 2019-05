Braunschweig jubelt nach Abstiegskrimi

Leipzig.In einem hochdramatischen Saisonfinale hat ein Tor über den Abstieg aus der 3. Fußball-Liga entschieden. Der große Verlierer des 38. und damit letzten Spieltags heißt FC Energie Cottbus. „Viele Tränen sind geflossen – zu Recht“, sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz. „Zum Sport gehört auch eine solche Situation. Gerade in der Niederlage muss man Charakter und Größe zeigen, das will ich für Energie Cottbus tun: Glückwunsch an Andre Schubert und Eintracht Braunschweig“, sagte Wollitz. Nach nur einem Jahr muss sich Energie schon wieder vom Profi-Fußball verabschieden.

Denn einer der Gewinner des 38. und damit letzten Spieltags hieß Eintracht Braunschweig. Den Niedersachsen reichte das 1:1 – auch dank eines sehr umstrittenen Elfmeters – im direkten Duell gegen Cottbus am Samstag.

