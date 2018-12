Breitenreiter droht mit Urlaubssperre

Hannover.Trainer André Breitenreiter von Hannover 96 hat den Spielern des Bundesliga-Schlusslichts laut Medienberichten mit der Streichung des Weihnachtsurlaubs gedroht. Sollte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga in dieser Woche nicht mindestens drei Punkte gegen die beiden Abstiegskampf-Konkurrenten SC Freiburg (Mittwoch, 20.30 Uhr) und Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15.30 Uhr) holen, müssten die Spieler an den Weihnachtsfeiertagen und in der letzten Woche des Jahres zum Training erscheinen.

Eigentlich ist bei Hannover 96 wie bei anderen Vereinen auch ein Urlaub vom 23. Dezember bis 2. Januar geplant. Nach der 0:4-Niederlage gegen Bayern München droht der Club aber den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. dpa

