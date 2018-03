Bremen dank Belfodil kurz vor Rettung - Baum nach 1:3 sauer

Anzeige

Augsburg (dpa) - Nach dem «Big Point» auf dem Weg zum Klassenverbleib warnte Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt vor vorzeitigem Jubel. Der Augsburger Coach Manuel Baum war nach dem 1:3 (0:2) restlos bedient.

«Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir uns in der ersten Halbzeit schon aus der Saison verabschiedet haben. Mit 35 Punkten sieht uns ja jeder schon dem Klassenerhalt nahe. So haben wir auch gespielt, aber das kann auf gar keinen Fall unser Anspruch sein», meinte Baum verärgert und kündigte ein Gespräch mit seinem Team an.

Genau in jenen ersten 45 Minuten legten die Bremer den Grundstein, um die Planungen für eine weitere Saison in der deutschen Eliteklasse intensivieren zu können. Dank des ersten Bundesliga-Doppelpacks von Ishak Belfodil feierten die Werderaner den fünften Sieg in den vergangenen sieben Ligapartien.