Brisantes Duell der Torjäger

München.Robert Lewandowski hat zwei Sehnsüchte. Der Torjäger des FC Bayern will unbedingt einmal den Champions-League-Pokal in den Händen halten. Und der 29 Jahre alte Pole würde nur zu gerne Tore noch einmal in seinem zeitlich begrenzten Leben als Fußball-Profi im königlichen Trikot von Real Madrid Tore schießen und bejubeln.

Im Halbfinale gegen den Titelverteidiger und Rekordgewinner steht Lewandowski deswegen im direkten Stürmerduell mit Madrids Tormaschine Cristiano Ronaldo ganz besonders im Fokus. Auch Jupp Heynckes wünscht und erwartet sich Großtaten von seiner Nummer 9. „Ich hoffe, dass er in den Spielen, wo es drauf ankommt, ein ganz wichtiger Spieler für uns werden wird“, sagte der Bayern-Trainer vor dem Hinspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in der Münchner Arena.

Top-Torschützen in der Champions League Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 15 Tore, 10 Spiele Roberto Firmino, FC Liverpool, 8 Tore, 10 Spiele Mohamed Salah, FC Liverpool, 8 Tore, 10 Spiele Wissam Ben Yedder, FC Sevilla 8 Tore, 9 Spiele Sadio Mané, FC Liverpool, 7 Tore, 8 Spiele Harry Kane, Tottenham Hotspur, 7 Tore, 7 Spiele Edinson Cavani, Paris St. Germain, 7 Tore, 8 Spiele Neymar, Paris St. Germain, 6 Tore, 7 Spiele Edin Dzeko, AS Rom, 6 Tore, 10 Spiele J Lionel Messi, FC Barcelona, 6 Tore, 10 Spiele K Robert Lewandowski, FC Bayern, 5 Tore, 9 Spiele

Lewandowski contra Ronaldo! Vom Ausgang des Torjägerduells dürfte es entscheidend abhängen, wer am 26. Mai in Kiew gegen den FC Liverpool oder AS Rom im Endspiel um den begehrten Henkelpott kämpfen darf.