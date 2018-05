Bruno Labbadia, der Meister in Durchhalteparolen

Anzeige

Leipzig.Der Wut ihrer Fans entzogen sich die Wolfsburger Fußballprofis durch ein nächtliches Fluchtmanöver. Nach dem desolaten 1:4 in Leipzig wurde der Teambus der weiter vom Absturz in die 2. Liga bedrohten Niedersachsen eilig umgeleitet, weil vor der Geschäftsstelle 100 aufgebrachte Anhänger warteten. Die hilf- und harmlose Darbietung des VfL lassen im Saisonfinale das Schlimmste für die Wolfsburger befürchten, die Stimmung ist vor dem entscheidenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf dem vorläufigen Tiefpunkt. Und doch will der Club am glücklosen Chefcoach Bruno Labbadia festhalten.

„Wir stehen voll hinter dem Trainer und sind weiterhin davon überzeugt, dass wir die fehlenden Punkte für die Relegation holen werden“, sagte Geschäftsführer Tim Schumacher der „Bild am Sonntag“. Dabei sind die Vorzeichen für Wolfsburg vor der Partie gegen die bereits abgestiegenen Kölner erschreckend. Das 1:4 in Leipzig wirkte genauso trostlos wie das 1:3 in der Vorwoche gegen den HSV. Schon da hatten die Fans genug – und beleidigten ihre Profis auch am Tag nach dem Spiel nochmals ausdrücklich.

Ein Punkt reicht zur Relegation

„Wir müssen uns an den Sachen hochziehen, die wir gut gemacht haben. Wir haben es selber in der Hand, zumindest was die Relegation betrifft. Da darf man sich nicht aufgeben“, betonte Labbadia, der selbst mit jeder Niederlage angeschlagener und ratloser wirkt. Gegen Köln braucht es einen Punkt, um vor dem HSV zu bleiben, sofern dieser nicht mit utopischen zehn Toren Unterschied gegen Gladbach gewinnt.