Bruno Labbadia spricht von kollektivem Versagen

Sinsheim.Der VfL Wolfsburg irrlichtert im Tabellenkeller umher und findet auch unter Bruno Labbadia den Treppenaufgang nicht. Beim 0:3 (0:1) bei 1899 Hoffenheim blieben die Niedersachsen nicht nur im dritten Spiel unter dem neuen Chefcoach sieglos. Der Tabellen-15. vermittelte zudem vor allem einen Eindruck: Wenn diese Truppe nicht ganz schnell Abstiegskampf lernt, dann muss sie – sofern nicht sogar Schlimmeres droht – wie im vergangenen Jahr in die Relegation. Labbadia erklärte das Dilemma so: „Das Problem dieser Mannschaft ist, dass viele Spieler über das Fußballspielen kommen. Da kann man jetzt nicht anfangen, rumzugrätschen.“

Wolfsburg muss in der Bundesliga wohl auf die Schwächen der Konkurrenten FSV Mainz 05, Hamburger SV und 1. FC Köln hoffen. Die eigenen Stärken waren am Samstag allenfalls zu erahnen, wenn hochveranlagte Profis wie Yunus Malli oder Daniel Didavi seltene lichte Momente hatten. Mit dem 1:0 durch Nico Schulz in der 18. Minute hatte Hoffenheim dem Gegner schon den Stecker gezogen – und stürmte unablässig Richtung gegnerisches Tor.

„Das ist eine Verunsicherung, die jeder, der schon einmal Abstiegskampf erlebt hat, kennt. In der Organisation haben wir total unseren Kopf verloren und dann auch zu einfach Torchancen zugelassen. Das ist ein kollektives Versagen in dem Moment“, sagte Labbadia. Der 52-Jährige hatte mit seinem Club erst 1:1 in Mainz gespielt und dann 1:2 gegen Leverkusen verloren. Seine Erkenntnis nach dem dritten Spiel: „Wenn man über das Fußballspielen kommt, verliert man eher das Selbstvertrauen, als wenn man über das Zweikampfverhalten kommt.“