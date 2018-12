„Büffelherde“ lässt Frankfurt träumen

Frankfurt.Das aufrichtigste Kompliment bekam die Frankfurter Eintracht von einem Ehemaligen – der übrigens nicht Niko Kovac hieß. Niklas Süle redete frei Schnauze drauf los, als ihn ein Reporter fragte, was er als Verteidiger von Bayern München mit dem Gastspiel in seiner Geburtsstadt noch verbinde. „Die Eintracht ist eine geile Mannschaft, spielt einen super Fußball und ich glaube, es gibt kaum bessere Fans als die Eintracht-Fans, auch wenn man mal beleidigt wird von den Rängen. Aber das ist okay und ja auch nur vereinzelt“, holte Süle nach dem 3:0-Sieg des Rekordmeisters in der Mainmetropole aus.

Süle, der über die TSG Hoffenheim zum Bundesliga-Profi und Nationalspieler aufstieg und im Sommer 2017 nach München wechselte, absolvierte zwischen 2006 und 2009 drei Jugendjahre im Trikot der Adlerträger: „Heute waren 15 Leute von mir da. Damals im Waldstadion war ich Frankfurt-Fan durch und durch. Für mich ist es immer etwas Besonderes, hier zu spielen.“

Bewegtes Jahr

Wohl eher unbeabsichtigt fasste Süle mit seinen Schilderungen den Ist-Zustand von Eintracht Frankfurt zusammen. Die Hessen können trotz der – in der Höhe ohnehin so nicht verdienten – Niederlage auf ein bewegtes Jahr zurückblicken. DFB-Pokalsieger 2018 nach einem nie für möglich gehaltenen 3:1-Erfolg gegen den FC Bayern. Erster in einer Europa-League-Gruppe mit Lazio Rom und Marseille nach sechs Siegen in sechs Spielen und Einzug in die Runde der letzten 32 gegen Schachtar Donezk. 27 Punkte nach einer Hinrunde, für die nach einer 0:5-Klatsche gegen die Bayern im Supercup und dem Erstrunden-Aus im Pokal schon das Schlimmste zu befürchten stand; dazu eine Erfolgsserie mit zwei Pflichtspiel-Monaten ohne Niederlage (zehn Siege, ein Remis).

Zu den nackten Zahlen kommt die sportliche Weiterentwicklung „von einem Abstiegskandidaten zu einem ernst zu nehmenden Verein, der international dabei sein möchte“, wie es Trainer Adi Hütter formulierte.

Der Österreicher ließ den Ärger um den nach München gewechselten Kovac nach anfänglichen Problemen vergessen – vor allem dank einer als „Büffelherde“ verschrienen Offensive um Pokalheld und Vize-Weltmeister Ante Rebic (fünf Tore), Top-Scorer Sébastien Haller (neun Tore, neun Assists) und Luka Jovic (zwölf Treffer, fünf Assists), der mit Dortmunds Paco Alcácer die Torjägerliste anführt und spätestens seit seinem Fünferpack beim 7:1 gegen Düsseldorf als die Entdeckung der Saison gilt. Kein Wunder also, dass die Eintracht-Anhänger das 0:3 gegen den Branchenprimus schnell abgehakt hatten und ihr Team, das sich nach Abpfiff geschlossen vor der Nordwestkurve versammelt hatte, lautstark feierten. Zumal man darüber spekulieren darf, wie das Samstagabendspiel verläuft, wenn die Eintracht ihren Sturmlauf in den ersten 20 Minuten in Tore ummünzt. Haller (4./7.), Danny da Costa (7.), Jovic (10.) und Mijat Gacinovic (18.), dessen verletzungsbedingte Auswechslung (43.) eine Zäsur im Frankfurter Spiel darstellte, hatten Manuel Neuer und Co. ordentlich unter Druck gesetzt. „Sie sind mit das Beste, was es zurzeit in der Bundesliga gibt. Hier zu Null zu spielen, hat mich sehr gefreut“, sagte Süle über Frankfurts Sturmtrio – wobei Rebic nach einem Schlag auf den Fuß beim 2:2 in Mainz am Mittwoch kurzfristig passen musste.

Unterdessen nahm das Personalkarussell bei der Eintracht schon in den ersten 24 Stunden der Winterpause Fahrt auf. Während der glücklose Offensivmann Chico Geraldes nach nur einem halben Jahr zu Sporting Lissabon zurückkehrt und Nachwuchstalent Deji Beyreuther nach Chemnitz verliehen wird, meldeten die „Frankfurter Rundschau“ und der „Kicker“, dass die Rückkehr von Sebastian Rode unmittelbar bevorstehe.

„Bei einem positiven Transferabschluss würde Rode mit der Mannschaft am 4. Januar 2019 ins Trainingslager nach Florida (USA) reisen“, teilte die Eintracht am Sonntagnachmittag auf ihrer Internetseite mit. Der lange verletzte und mittlerweile 28 Jahre alte Bergsträßer aus Alsbach-Hähnlein kam in der laufenden Runde nur auf zwei Einsätze im Regionalliga-Team von Borussia Dortmund und soll bis zum Saisonende auf Leihbasis nach Frankfurt wechseln. Dort hatte Rode zwischen 2010 und 2014 den Sprung zum Leistungsträger geschafft. Beim FC Bayern (38 Liga-Einsätze bis 2016) und anschließend in Dortmund (14 Einsätze) blieb ihm der Durchbruch verwehrt.

