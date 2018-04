Anzeige

Video Sport Buffon nach CL-Aus: 'Verbrechen an der Humanität des Sports' Gianluigi Buffon hat nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League bei Titelverteidiger Real Madrid den englischen Schiedsrichter Michael Oliver heftig kritisiert. Oliver hatte Real in der dritten Minute der Nachspielzeit einen umstrittenen Gianluigi Buffon hat nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League bei Titelverteidiger Real Madrid den englischen Schiedsrichter Michael Oliver heftig kritisiert. Oliver hatte Real in der dritten Minute der Nachspielzeit einen umstrittenen

Vermittler Ramos droht Strafe

„Ein menschliches Wesen kann nicht einfach pfeifen und somit das Ausscheiden einer Mannschaft nach solch einer Partie und einem sehr zweifelhaften Vorfall verfügen“, schimpfte Buffon. Real bleibt der Traum vom königlichen Titel-Triple erhalten, bei Juve setzten sie nach dem bitteren Scheitern zum Rundumschlag an. Präsident Agnelli forderte den Abgang des italienischen Schiedsrichterchefs bei der Uefa, Pierluigi Collina, der voreingenommen entscheide, wie Agnelli meint.

In Italien mischte sich in die Wut allerdings auch Stolz auf die unglaubliche Aufholjagd der Turiner, die es fast doch noch ins Halbfinale geschafft hätten. Nun richtet sich der Blick auf den AS Rom, der das Fußballwunder vollbracht und Barcelona bezwungen hatte.

Die Gemüter waren auch Minuten nach dem Abpfiff derart erhitzt, dass sich die Spieler beider Teams nach spanischen Medienberichten im Kabinengang heftig beschimpften und drauf und dran waren, handgreiflich zu werden. Polizisten und der am Mittwoch wegen einer Sperre nicht eingesetzte Real-Kapitän Sergio Ramos hätten Schlimmeres verhindert, schrieb die Zeitung „Mundo Deportivo“. Trotz allem Einsatz droht dem Spanier nun eine weitere Sperre, weil er – sehr aufgeregt – entgegen den Regeln die letzten Spielminuten vom Ausgang des Spielertunnels aus verfolgte. dpa

