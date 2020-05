Bundesliga-Clubs atmen auf: Politik erlaubt Neustart

Berlin.Angela Merkel verkündete die erlösende Nachricht für den deutschen Profifußball fast beiläufig. Man habe beim Politik-Gipfel mit den Ministerpräsidenten auch über die 1. und 2. Bundesliga gesprochen, „die den Spielbetrieb ab der zweiten Maihälfte wieder führen darf“, sagte die Bundeskanzlerin am Mittwoch nach der rund viereinhalbstündigen Video-Schalte ohne viel Pathos.

Schon am 15. Mai soll der Ball in der 1. und 2. Bundesliga wieder rollen – neun Wochen nach der Aussetzung der Saison wegen der Corona-Krise. Das beschloss das Präsidium der Deutschen Fußball Liga am Mittwochabend. Die 36 Profivereine, deren Vertreter sich am Donnerstag auf einer Mitgliederversammlung zusammenschalten, wurden darüber schriftlich informiert.

Die Entscheidung der Politik für Geisterspiele sorgte in der Milliarden-Branche für große Erleichterung. Dies sei „eine gute Nachricht“, sagte DFL-Boss Christian Seifert. „Spiele ohne Stadion-Zuschauer sind für niemanden eine ideale Lösung. Es ist in einer für einige Clubs existenzbedrohenden Krise allerdings die einzige Möglichkeit, den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form zu bewahren.“

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach im TV-Sender Sky von einem „Glückstag für den Fußball“. Dagegen äußerten die Länderchefs von Bremen, Andreas Bovenschulte (SPD), und Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), in der kontroversen Diskussion starke Vorbehalte. Beide fürchten aufgrund der bisher in den Bundesländern sehr unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten um die Chancengleichheit ihrer Vereine Werder Bremen und FSV Mainz 05 und plädieren für einen Re-Start eine Woche später.

Bei dem Thema sei es „ordentlich zur Sache“ gegangen, bestätigte Bovenschulte. Seiner Ansicht nach sei der 15. Mai als Starttermin weder aus gesundheitlicher noch aus arbeitsschutzrechlicher Sicht sinnvoll. Die Mehrheit der Vereine und auch die DFL wollen die Rückkehr auf den Rasen hingegen so schnell wie möglich bewerkstelligen. „Es gibt keinen Grund dafür, länger zu warten“, sagte RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Bei der Videokonferenz am Donnerstag wird es zudem um den Spielplan für die ausstehenden 163 Spiele ohne Publikum in beiden Ligen gehen. Sollte die Bundesligasaison chronologisch mit dem 26. Spieltag fortgesetzt werden, stünde zum Auftakt am 15. Mai die Partie Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn und am Samstag unter anderem das Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 auf dem Programm.

Weiter Unsicherheit in der 3. Liga

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wurde gleichzeitig gebeten, für die anderen Ligen tragfähige Zukunftskonzepte zu entwickeln. Das betrifft auch die 3. Liga, in der der DFB der Träger ist. „Nachdem die Bundesrepublik nach strenger Beurteilung des Hygienekonzepts der DFL der Berufsausübung im Profifußball in der 1. und 2. Bundesliga mit sogenannten Geisterspielen stattgegeben hat, darf aus unserer Sicht auf Grundlage des Gleichberechtigungsgrundsatzes auch bei der Berufsausübung in der 3. Liga nichts im Wege stehen“, sagte Günther Gorenzel, Sport-Geschäftsführer bei 1860 München. Der SV Waldhof hat sich hingegen klar gegen eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen, Geschäftsführer Markus Kompp sieht wirtschaftliche, organisatorische und gesundheitliche Risiken. Frühester Termin für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga wäre der 22. Mai.

Dem Bundesliga-Neustart vorweggehen muss eine Quarantänemaßnahme bei allen Vereinen, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers. Diese Maßnahme machte die Politik ebenso zur Bedingung wie die strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Im Falle eventuell notwendiger Testungen für den Spielbetrieb sei sicherzustellen, dass aus dem Gesundheitswesen angemeldete Testbedarfe jederzeit mit Priorität behandelt werden. dpa/alex

