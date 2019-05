Bundesliga trauert um Manfred Burgsmüller

Manfred Burgsmüller bei einer TV-Aufzeichnung 2005. © dpa

Dortmund.Die Fußball-Bundesliga trauert um eine ihre schillerndsten Figuren. Wie erst am Montagabend bekannt wurde, starb Manfred Burgsmüller bereits am Samstag mit 69 Jahren in Essen. Diese Nachricht der „Bild“ bestätigte sein früherer Verein Borussia Dortmund auf seiner Homepage. Burgsmüller hätte in sieben Monaten am 22. Dezember seinen 70. Geburtstag gefeiert.

„Manni Burgsmüller war Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre das Gesicht von Borussia Dortmund. Er vereinte alle Facetten, über die ein Torjäger verfügen kann“, sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball und fügte hinzu: „Es ist schade, dass ihm bei der Nationalmannschaft nie jene Wertschätzung zuteil geworden ist, die ihm aufgrund seiner Qualität und seiner Raffinesse zustand. Persönlich war er ein sehr angenehmer, witziger und geradliniger Typ, mit dem man sich einfach gerne umgab. Die BVB-Familie wird Manni Burgsmüller sehr vermissen.“

Burgsmüller spielte nach dem Wiederaufstieg ab Oktober 1976 knapp sieben Jahre für Borussia Dortmund. Mit 135 Toren ist er Bundesliga-Rekordtorschütze des achtmaligen Deutschen Fußballmeisters, von 1979 bis 1983 war er Kapitän der Mannschaft. Seine drei A-Länderspiele absolvierte er als Borusse. Insgesamt absolvierte Burgsmüller 571 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen, Bayer Uerdingen, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg, Rot-Weiß Oberhausen und Werder Bremen. An der Weser gewann er 1988 mit der Deutschen Fußballmeisterschaft seinen einzigen nationalen Titel.

Ältester Football-Profi der Welt

Burgsmüller war nie um einen lockeren Spruch verlegen und zählte im Profi-Bereich zudem zu den Dauerbrennern. Er beendete seine Karriere erst mit 40 Jahren und konnte danach auf 213 Tore in der Bundesliga zurückblicken. Das bedeutete am Ende Platz vier in der ewigen Torjägerliste des Oberhauses.

Doch damit war das letzte Kapitel seiner Sportkarriere noch nicht geschrieben. Burgsmüller heuerte ab 1996 als Football-Profi an und lief für Düsseldorf Rhine Fire als Kicker auf. Mit 52 Jahren galt er als der älteste aktive Footballprofi der Welt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019