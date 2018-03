BVB-Fans boykottieren Montagsspiel

Anzeige

Rein sportlich gesehen ist der Termin für die Borussia jedoch von Vorteil. Nach dem mühseligen Einzug in das Europa-League-Achtelfinale am Donnerstag bei Atalanta Bergamo bleibt mehr Zeit zur Regeneration. „Ich bin froh, nicht schon am Sonntag spielen zu müssen“, erklärte Peter Stöger mit Bezug auf die lange nächtliche Rückreise aus Italien. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018