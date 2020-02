BVB ohne Ehrfurcht

Dortmund.Reizwort Tuchel! Allein die Frage nach der Rückkehr des Trainers von Paris Saint-Germain an seine alte Wirkungsstätte bereitet in Dortmund derzeit Unbehagen. Weder Profis noch Führungskräfte des Revierclubs wollen vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League an diesem Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen den französischen Meister zum aktuellen Hype um den ehemaligen BVB-Coach beitragen. „Wir spielen gegen PSG und nicht gegen den FC Tuchel. Er wird an der Seitenlinie stehen, aber das wird uns nicht interessieren“, kommentierte Torhüter Roman Bürki genervt.

Bei den Profis liegt der Fokus voll und ganz auf der sportlichen Aufgabe. Denn die wird schwer genug. Schließlich ist der Gegner seit 23 Pflichtspielen unbesiegt. Trotz dieser imposanten Bilanz sieht Lizenzspielerchef Sebastian Kehl keinen Grund für allzu große Ehrfurcht: „Wir werden definitiv mit breitem Kreuz antreten, Paris hat auch Respekt vor unserer Truppe.“

Die Partie könnte zu einem Spektakel werden. Schließlich verfügen beide Teams über reichlich Offensivpower. Für die Borussia dürfte das jüngste Bundesligaspiel gegen Frankfurt (4:0) als Blaupause dienen. Nach zuvor schwachen Abwehrleistungen und reichliche Gegentoren wirkte das Team erstaunlich stabil. Weiter verletzt fehlen Julian Brandt (Bänderanriss im Sprunggelenk) sowie die Langzeitverletzten Marco Reus und Thomas Delaney. dpa

