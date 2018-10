BVB setzt auf Reus

Dortmund.Borussia Dortmund kann für das Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart mit Marco Reus planen. Der Fußball-Nationalspieler hat seine Knieprobleme überwunden, die ihn zur Absage für die Länderspiele der DFB-Elf in den Niederlanden (0:3) und in Frankreich (1:2) gezwungen hatten. „Marco kann trainieren. Es wird okay sein“, sagte Trainer Lucien Favre gestern. Darüber hinaus steht auch der von einem Muskelfaserriss genesene Angreifer Christian Pulisic vor einem Comeback.

Dagegen muss der Dortmunder Coach weiter auf Marcel Schmelzer (Knieprobleme) verzichten. Der Ausfall von Manuel Akanji (Belastungsreaktion der Hüfte) zwingt Favre zusätzlich zu Umstellungen in der Viererkette. Voraussichtlich wird Abdou Diallo ins Zentrum rotieren.

Nach dem Trainerwechsel beim VfB von Tayfun Korkut auf Markus Weinzierl erwartet Favre erbitterte Gegenwehr vom Tabellenletzten: „Ein Trainerwechsel provoziert immer etwas. Die Spieler wollen ein bisschen mehr zeigen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018