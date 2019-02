BVB will rotieren

Dortmunds Trainer Lucien Favre warnt vor Werder Bremen. © dpa

Dortmund.In der Bundesliga famos, im Pokal dürftig: Borussia Dortmund zeigte in den beiden nationalen Wettbewerben bisher zwei unterschiedliche Gesichter. Nach glücklichen und hart erkämpften Siegen über die Zweitligisten Greuther Fürth (2:1) und Union Berlin (3:2) ist der Liga-Primus gewarnt. Ohne eine Leistungssteigerung im Heimspiel gegen Werder Bremen am heutigen Dienstag (20.45 Uhr/ARD) droht dem viermaligen Pokalsieger das zweite Achtelfinal-Aus in Serie. „Wir müssen uns total auf dieses Spiel konzentrieren. Bremen ist immer sehr gut organisiert“, warnte BVB-Coach Lucien Favre.

Sowohl beim Erstrundenspiel in Fürth als auch beim Heimsieg über den 1. FC Union entging der Revierclub einer drohenden Blamage erst in der Verlängerung. Die Erinnerungen an das letzte Pokal-Duell mit den Bremern sind auch nicht die Besten. Schließlich entschied Werder das Achtelfinale im Januar 2009 in Dortmund mit 2:1 für sich.

Kohfeldt fordert Mut

Werder-Trainer Florian Kohfeldt hofft auf einen ähnlich couragierten Auftritt seines Teams wie im Dezember: „Wir hatten in der Liga ein gutes Spiel in Dortmund – das endete aber mit 1:2. Die Grundeigenschaft, die wir an diesem Tag gezeigt haben, werden wir auch diesmal brauchen: Und das ist Mut!“ Angesichts der anhaltenden Terminhatz mit vier Spielen gegen Bremen, Hoffenheim, Tottenham und Nürnberg binnen 14 Tagen kündigte Favre personelle Veränderung an. „Wir wollen und müssen rotieren. Rotation ist obligatorisch, wenn wir alle drei, vier Tage spielen“, sagte der BVB-Coach. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.02.2019