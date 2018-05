BVB zittert sich in die Königsklasse - Auch Hoffenheim dabei

Anzeige

Sinsheim (dpa) - Borussia Dortmund ist am Ende einer schwierigen Saison gerade noch in die Champions League gestolpert - und hat 1899 Hoffenheim die erstmalige Teilnahme an der Königsklasse ermöglicht.

In einem packenden Spitzenspiel des letzten Bundesliga-Spieltages besiegte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit viel Leidenschaft den BVB mit 3:1 (1:0). Dennoch beendete das Gäste-Team zum erwarteten Abschied von Chefcoach Peter Stöger als Tabellenvierter hinter Hoffenheim die Saison.

Andrej Kramaric hatte die Kraichgauer in der 26. Minute in Führung gebracht. Marco Reus war in der 58. Minute der überraschende Ausgleich gelungen, ehe Adam Szalai zum 2:1 (63.) und Pavel Kaderabek zum 3:1 (74.) traf. Beide Clubs dürfen nun mit Zusatzeinnahmen von mindestens 30 Millionen Euro planen.