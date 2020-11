Chance für Stöger gegen Freiburg

Mainz.In Abwesenheit des gelbgesperrten Kapitäns Danny Latza könnte bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 erstmals Neuzugang Kevin Stöger in die Startelf rücken. An Alternativen für Latza fehle es nicht, sagte Trainer Jan-Moritz Lichte bei der Pressekonferenz am Freitag. „Kunde, Edimilson Fernandes oder Kevin Stöger können ihn ersetzen“, erklärte Lichte vor dem Gastspiel beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Für die mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz stehenden Rheinhessen geht es darum, nicht den Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge zu verlieren. Mit dem ersten Saisonsieg würden sie sogar auf zwei Zähler an ihre Gastgeber heranrücken. dpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.11.2020