City beteuert Unschuld

Manchester.Manchester Citys Geschäftsführer Ferran Soriano hat erneut jegliche Verstöße gegen das Financial Fairplay bestritten. „Die Fans können sich zweier Dinge sicher sein. Das erste ist, dass die Vorwürfe falsch sind“, sagte Sorriano in einem Video-Interview. „Und das zweite ist, dass wir alles tun werden, was möglich ist, um das zu beweisen.“

Man City war am Freitag von der UEFA für die kommenden beiden Spielzeiten aus dem Europapokal ausgeschlossen worden und muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Der Club von Startrainer Pep Guardiola soll Sponsoreneinkünfte weit über Gebühr bewertet und damit bewusst getäuscht haben. Die Anschuldigungen seien „einfach nicht wahr“, betonte Sorriano.

Zuvor hatte der aus Abu Dhabi alimentierte Club angekündigt, vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu ziehen, um das UEFA-Urteil anzufechten. „Wir streben eine zeitnahe Lösung an, die natürlich durch einen gründlichen und fairen Prozess erfolgt“, sagte Sorriano. „Ich hoffe also, dass das noch vor dem Sommer abgeschlossen ist.“ In der laufenden Saison ist Manchester City noch in der Champions League vertreten. Im Achtelfinal-Hinspiel muss die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan am 26. Februar bei Real Madrid antreten. Das Rückspiel findet am 17. März in Manchester statt. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020