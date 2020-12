Clubs dürfen Antrag stellen

Frankfurt.Der Lockdown trifft nicht nur Unternehmen und Selbstständige, sondern auch die Sportvereine. Ihnen allen soll mit der „außerordentlichen Wirtschaftshilfe“ – der sogenannten Novemberhilfe – geholfen werden. Demnach sollen die Betroffenen grob gesagt Zuschüsse von 75 Prozent ihres entsprechenden durchschnittlichen Umsatzes im November 2019 erhalten.

Viele hessische Vereine sind wegen der komplexen Antragsstellung und der Voraussetzungen für die Hilfe an den Hessischen Fußball-Verband herangetreten. Denn in den Vorgaben heißt es, dass zum Stichtag 29. Februar 2020 mindestens eine Person in Vollzeit für den Verein tätig sein müsse. Dies stellt für viele Clubs eine unüberbrückbare Hürde dar.

„Wir sind unmittelbar, nachdem wir Kenntnis von diesen Vorgaben erlangt haben, auf mehreren Ebenen tätig geworden: Wir haben Gespräche mit dem Landessportbund Hessen, dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Deutschen Fußball-Bund geführt und dies auch politisch an das Hessische Innenministerium flankiert. Denn mit dieser Voraussetzung, dass man einen Vollzeitbeschäftigten vorweisen muss, können die meisten Vereine nicht teilnehmen. Wir brauchen ein vereinfachtes System und tatsächliche Hilfen, an denen Vereine ohne diese Bedingungen partizipieren können“, erklärte Stefan Reuß, der Präsident der hessischen Fußballer.

Nun hat das Bundeswirtschaftsministerium klargestellt, dass ein Unternehmen antragsberechtigt ist, wenn es zum Stichtag zumindest einen Beschäftigten vorweisen kann, unabhängig von der Stundenanzahl. red

