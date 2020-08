Corona-Chaos bei Lübeck

Hamburg.Fußball-Drittligist VfB Lübeck bangt um seine Saisonvorbereitung und Spielfähigkeit. Nach dem zweiten Corona-Infektionsfall binnen weniger Tage muss das zuständige Gesundheitsamt in Lübeck über das weitere Verfahren entscheiden. Schlimmstenfalls muss die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Dann könnte das Pokalfinale von Schleswig-Holstein am 22. August gegen den Oberligisten SV Todesfelde nicht stattfinden. In diesem Fall wäre Todesfelde für die erste Runde des DFB-Pokals spielberechtigt.

Zunächst ist beim Waldhof-Ligakonkurrenten, bei dem auch der frühere Mannheimer Torjäger Nicolas Hebisch spielt, das Training am Freitag abgesagt worden. Sollten nur wenige Spieler in Quarantäne gehen müssen, die Kontakt mit dem am Donnerstag positiv getesteten Teammitglied hatten, darf die Mannschaft mit U-23-Spielern aufgefüllt werden. Voraussetzung: Diese haben eine Spielberechtigung für die erste Mannschaft. Die komplette U-23-Mannschaft des VfB dürfte die Drittliga-Vertretung nicht ersetzen.

Am vergangenen Montag hatte der VfB Lübeck den ersten Corona-Fall mitgeteilt. Der Erkrankte hatte laut VfB keinen Kontakt zu Spielern und Trainern. dpa/alex

