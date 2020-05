Corona macht Jack Charlton einen Strich durch die Rechnung

London.Ohne die Coronavirus-Pandemie hätte Leeds United seiner Clublegende Jack Charlton womöglich ein besonderes Geschenk machen können. Bevor Covid-19 den Fußball in England lahmlegte, war der Verein auf dem besten Wege, nach 16 Jahren in die Premier League zurückzukehren. Nun muss sich Charlton, der 23 Jahre die Fußballschuhe für Leeds United schnürte, weiter gedulden. Am Freitag feiert der Weltmeister von 1966, der beim legendären 4:2-Finalsieg über Deutschland auf dem Platz stand, seinen 85. Geburtstag.

Noch immer ist Leeds neben Newcastle United – Charltons Lieblingsclub aus der Kindheit – der Verein, für den sein Herz am meisten schlägt. „Bei diesen beiden Teams schau ich zuerst nach den Ergebnissen, vor allen anderen und mit echter Angst“, sagte der frühere Verteidiger in einem Interview dem Vereinsmagazin „Leeds Leeds Leeds“.

773 Einsätze für Leeds stehen nach Angaben des Vereins auf Charltons Konto. Das macht ihn zum Rekordhalter der Whites – voraussichtlich für alle Zeiten. Kaum vorstellbar, dass heute noch ein Profi 23 Jahre für denselben Club aufläuft. Dabei wäre es fast anders gekommen. Als 15-Jähriger soll Charlton ein Probespiel für Leeds abgelehnt haben, um unter Tage zu arbeiten – was er bald bereute. Die Arbeit in den Minen gefiel ihm gar nicht. Doch er bekam eine zweite Chance und nutzte sie.

Weltmeister mit England

Der Verein stieg zu Charltons aktiver Zeit zweimal auf und einmal ab. Während der vier Jahre in der Zweiten Liga dachte der ambitionierte Profi schon an einen Abschied von der Elland Road. „Ich wollte weg“, gab Charlton zu, „und das lag vor allem daran, dass es nicht vorwärts ging.“ Die Verpflichtung von Trainer Don Revie änderte alles. 1964 stiegen die Whites auf, 1968 gewannen sie den Ligapokal, ein Jahr später sogar die Meisterschaft und 1972 zudem den FA Cup.

Seinen größten Triumph hatte Jack Charlton da schon lange hinter sich– den Gewinn der Weltmeisterschaft 1966 mit England. „Ich hatte viel Glück“, erinnerte sich Charlton. „Ich bin ja erst zur englischen Nationalmannschaft gekommen, als ich schon 28 war, fast 29.“ Einer der Stars des Teams war sein jüngerer Bruder Bobby.

Nach seiner aktiven Karriere feierte Jack Charlton als Trainer einige Erfolge. Er stieg mit dem FC Middlesbrough in die Erste Liga auf und mit Sheffield United in die Zweite. Seine erfolgreichste Zeit hatte er als Nationalcoach von Irland. Charlton führte die Iren erstmals zu einer Fußball-EM (1988), bei der WM-Premiere 1990 war erst im Viertelfinale Schluss.

Inzwischen hat er sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das Verhältnis zu seinem Bruder gilt nach einem Familienkonflikt als schwierig. Zusammen sah man die beiden zuletzt 2018 bei der Beerdigung ihres ehemaligen Teamkameraden Ray Wilson. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020