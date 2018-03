„Da ist gerade Hysterie“

Anzeige

Mannheim.Der Schalker Sportvorstand Christian Heidel hat die Qualität der Fußball-Bundesliga bei einer Podiumsdiskussion in der Mannheimer Universität verteidigt. „Ich glaube nicht, dass der deutsche Fußball so viel schlechter als die anderen europäischen Ligen geworden ist. Da ist gerade eine Hysterie, als ob wir den Spielbetrieb einstellen müssten“, erklärte der frühere Schalker Manager bei der vom Mannheim Finance & Controlling Club (MFFC) organisierten Veranstaltung vor über 500 Besuchern.

Bundestrainer Joachim Löw hatte am vergangenen Wochenende das sinkende Niveau der Partien in der deutschen Eliteklasse kritisiert. „Vielleicht haben wir in den letzten Jahren zu viel davon gesprochen, was passiert, wenn der Gegner den Ball hat“, erklärte der Coach des Weltmeisters. Heidel konterte, die Qualität der Spiele in der britischen Premier League sei nicht wesentlich besser als in der Bundesliga – wenn man die Topclubs außen vor lasse: „Wir lassen uns immer von den fünf englischen Spitzenvereinen blenden, die sich die besten Fußballspieler der Welt leisten können.“

Das aktuelle Tief der deutschen Vereine im Europapokal – im Viertelfinale der beiden internationalen Wettbewerbe stehen nur der FC Bayern und RB Leipzig – sei nur eine Momentaufnahme. „Jetzt warten wir doch mal ab was nächstes Jahr passiert“, sagte Heidel, der mit Hoffenheims Geschäftsführer Peter Görlich und Frankfurts Finanzvorstand Oliver Frankenbach diskutierte.