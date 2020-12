Dresden.Der SV Darmstadt 98 hat das Jahr 2020 furios beendet und kann sich jetzt auf ein großes Los im DFB-Pokal freuen. RB Leipzig, Borussia Dortmund oder der kriselnde FC Schalke 04? Nach dem souveränen 3:0 (1:0) bei Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden stehen den Lilien im Achtelfinale (2./3. Februar), das am 3. Januar ausgelost wird, alle Möglichkeiten offen. „Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein ungefährdeter Sieg für uns. Da sind wir stolz drauf. Das ist jetzt die Messlatte für die nächsten Wochen“, sagte Trainer Markus Anfang nach dem gelungenen Jahresabschluss.

4:0 in Fürth, 2:0 gegen Würzburg, 3:0 in Dresden: Mit drei starken Zu-Null-Spielen kann Darmstadt bestens gelaunt in die kurze Weihnachtspause starten. „Wir haben nun drei Partien in Folge zu Null gespielt und insgesamt neun Tore geschossen. Das ist super, das gibt uns Auftrieb. Jetzt stellen sich nach und nach die Ergebnisse ein“, befand Anfang. Für Fabian Schnellhardt war der ungefährdete Erfolg „der perfekte Jahresabschluss“.

Schnellhardt (24. Minute) mit einem Traumtor, Seungho Paik (59.) und Torjäger Serdar Dursun (72.) bescherten den Hessen ein frohes Fest und die Aussicht, 2021 in der Runde der letzten 16 für eine Überraschung zu sorgen. „Die letzten Spiele waren sehr positiv“, sagte der 26 Jahre alte Schnellhardt. Bei seinem herrlichen Treffer habe er „das Ding sehr gut erwischt“.

Lang währt die Freude über den derzeitigen Lauf in Darmstadt aber nicht. Zwischen Weihnachten und Silvester beginnt schon wieder die Arbeit, bevor am 2. Januar das Gastspiel beim VfL Bochum ansteht. In der 2. Liga scheint angesichts von sechs Punkten zu den Aufstiegsplätzen und sieben Zählern Polster auf die Abstiegsränge noch völlig offen, wohin Darmstadts Weg führt. Dresdens Trainer Marcus Kauczinski lobte am Dienstagabend: „Darmstadt ist eine Top-Mannschaft der 2. Bundesliga.“ dpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.12.2020