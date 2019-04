Daghfous’ emotionale Rückkehr

Sandhausen.Des einen Freud ist des anderen Leid: Als Philipp Förster, Mittelfeldmotor des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, verletzt vom Feld musste, schlug die Stunde von Nejmeddin Daghfous. Vor acht Monaten hatte sich der Tunesier das Kreuzband gerissen. Es folgte eine lange Leidenszeit inklusive Operation, Reha und Aufbautraining. Beim 3:1 (0:0)-Heimsieg gegen Dynamo Dresden wurde Daghfous am Samstag von Trainer Uwe Koschinat nach 53 Minuten beim Stand von 0:0 eingewechselt.

Die Freude über die Hereinnahme war schnell verfolgen, nur drei Minuten später musste der 32-Jährige den völlig missglückten Rückpass von Tim Kister beobachten. Erich Berko nutzte den Aussetzer des Innenverteidigers und erzielte das 1:0 für die Gäste. Daghfous und seine Mitspieler wirkten geschockt, doch nach einer Ecke köpfte Aleksandr Zhirov aus dem Nichts zum 1:1 ein.

Seit fünf Spielen ungeschlagen

Es war der Startschuss zu einer Aufholjagd, bei der Daghfous eine entscheidende Rolle einnehmen sollte: Nach 75 Minuten erzielte er den 2:1-Führungstreffer. „Für mich waren das besonders glückliche Momente. Solch ein Comeback wünscht sich jeder Spieler nach einer langen Verletzung“, gewährte Daghfous Einblicke in sein Innenleben. Da Andrew Wooten das 3:1 nachlegte, ist Sandhausen seit fünf Spielen ungeschlagen. Da die Konkurrenz patzte, baute der SVS seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf drei Zähler aus.

„Wenn wir so weiterarbeiten, bin ich guter Dinge. Wir dürfen aber nicht nachlassen, denn noch haben wir nichts erreicht“, denkt Daghfous bereits an das Spiel beim MSV Duisburg am Samstag. Doch letztendlich ist er erst einmal froh, dass er überhaupt wieder mitwirken kann.

Die Freude über den Sieg wurde durch die Verletzungen von Markus Karl und Förster getrübt, wobei es Karl womöglich härter getroffen hat. „Wir wissen noch nicht, wie schlimm es ist. Beide Spieler müssen erst einmal in die Röhre“, sagte SVS-Pressesprecher Markus Beer. mjw/ü

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.04.2019