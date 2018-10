Dank Tedescos Händchen wieder in Position

Düsseldorf.Drei Siege, drei Gewinner: Trainer Domenico Tedesco, Torjäger Guido Burgstaller und Jungstar Weston McKennie sind die Hauptdarsteller auf der jüngsten Siegertour des FC Schalke 04. Nach dem Fehlstart mit fünf Niederlagen am Stück hat sich der Revierclub nun mit drei Erfolgen innerhalb einer Woche rechtzeitig vor der Länderspielpause wieder in Position gebracht. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Auch offensiv klappt es wieder. Wir haben eine richtig geile Truppe“, sagte Torschütze Burgstaller nach dem 2:0 (0:0) bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.

Der Österreicher, der in der vergangenen Saison mit elf Treffern bester Clubschütze war, erzielte seinen ersten Saisontreffer. „Das habe ich jetzt gebraucht. Ich hoffe, das hilft mir weiter“, sagte Burgstaller, der zum 2:0 traf und zu den laufstärksten Spielern zählte.

Den Sieg in der mit 52 000 Besuchern ausverkauften Düsseldorfer Arena leitete fünf Minuten zuvor in der 48. Minute jedoch der gerade 20 Jahre alte McKennie ein. Der US-Nationalspieler hatte dem Revierclub schon am Mittwoch den 1:0-Sieg in der Champions League bei Lokomotive Moskau gesichert. „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft erneut mit einem Tor helfen konnte. Das klappt im Moment richtig gut. Eigentlich bin ich ja gar kein Torjäger“, sagte McKennie. „Nach den beiden Toren hebe ich aber nicht ab. Ich bleibe auf dem Boden und weiß, dass ich noch weiter hart an mir arbeiten muss.“

Mit Ruhe, Besonnenheit und auch schwierigen Personalentscheidungen hat Trainer Tedesco seine Mannschaft – vorerst – aus der ersten größeren Krise geführt. Mit größeren Rotationen hat der Coach ein gutes Händchen bewiesen. Franco Di Santo, Naldo und Burgstaller kehrten wieder in die Startelf zurück.

Junge Spieler wie McKennie erhalten unter dem jungen Schalker Coach ihre Chance. „Er ist ein sehr junger und ein sehr guter Spieler, der viel Mentalität hat und sich im Spiel niemals ausruht“, sagte Tedesco, der mit seinen Entscheidungen nicht schlecht liegt und dabei auch noch den Kader bei Laune hält. dpa

