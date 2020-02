Dankbarer Schuhen

Darmstadt.Wenn Marcel Schuhen an den SV Sandhausen denkt, empfindet er Respekt und große Dankbarkeit. 2017 wechselte der Torhüter aus der 3. Liga von Hansa Rostock eine Klasse höher zu dem Verein bei Heidelberg. Dort schenkte man ihm das Vertrauen und machte ihn zum Stammkeeper. „Ich glaube, ich habe das dem Verein in den zwei Jahren mit Leistungen zurückgeben können“, sagt er. Seit dieser Saison steht er beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag. Am Sonntag (13.30 Uhr) trifft er erstmals auf seinen Ex-Verein.

„Für mich ist das ein Spiel wie jedes andere“, sagt der 27-Jährige. Aber nach Abpfiff freue er sich auf ein Wiedersehen mit seinen alten Kumpels Dennis Diekmeier, Jesper Verlaat und dem heutigen Co-Trainer Stefan Kulovits.

Schuhen erlebte aber auch eine Durststrecke in Sandhausen. Unter Trainer Kenan Kocak (heute Hannover 96) verlor er zu Beginn der vergangenen Saison seinen Stammplatz. Auch in Darmstadt hatte Schuhen eine schwere Zeit. Nach dem ersten Spiel brach er sich den Arm, fiel wochenlang aus. Nach der Rückkehr unterliefen ihm folgenschwere Patzer gegen Fürth (1:3) und Regensburg (2:2). Doch in den vergangenen Spielen war er einer der besten Lilien-Spieler und rettete der Mannschaft zuletzt gegen Dresden drei wichtige Punkte. lhe

